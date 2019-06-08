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08.06.2019
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Evleri su basınca 5 kilometrelik yeraltı şehri ortaya çıktı

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Fotoğraf: DHA

Nevşehir’in Avanos ilçesi Çalış beldesinde 15 evi su basmasının ardından yapılan incelemede, yaklaşık 5 kilometre uzunluğunda, içerisinde su birikintisi bulunan yer altı şehri ortaya çıktı. Belde sakinleri yer altı şehrinin turizme kazandırılmasını istedi.

Avanos ilçesinde bulunan 2 bin 200 nüfuslu Çalış beldesinde 15 kişi evlerinin henüz bilinmeyen bir nedenle tabandan su aldığını fark ederek, durumu belediye ekiplerine bildirdi. Eve gelen ekipler, oluşan su birikintisini boşaltırken, çalışma başlattı.

Ekipler, çoğunluğu yan yana bulunan tek katlı evlerin yaklaşık 50 metre ilerisinde bulunan ve daha önce belde sakinlerinin bilmedikleri gerekçesiyle 2 girişini taş yığını ile kapattıkları tünelde çalışma yaptı. Kepçe yardımıyla tünelin girişi açıldı. Tünelin belli bir kısmına doğru ilerleyen ekipler ve vatandaşlar tünel olarak bildikleri yerin yaklaşık 5 kilometre uzunluğunda yer altı şehri olduğunu fark etti. Yaklaşık 5 bin yıllık olduğu tahmin edilen yeraltı şehrinin içerisinde su birikintileri görüldü. Yeraltı şehri üzerinde bulunan 15 evde oluşan su birikintisinin bu nedenle oluştuğu öğrenildi. Yeraltı şehrinde yaşam odaları, tüneller ve ibadet alanlarının bulunduğu belirtildi.

‘TEHLİKE ARZ EDİYOR’ DİYE KAPATILMIŞ’

Belde sakinlerinden Alaaddin Sarıtaş, yer altı şehrinin 4 odadan oluştuğunu ifade ederek, “Buraya yurtdışından çok insan geldi. Eskiyi de kimse bilmediği için pek fazla kişiyi inandıramadık ve bilgilendirme yapamadık. Evleri su basınca belediye başkanımız Kazım Yılmaz buraya kepçe ile gelerek açtırdı. Burası 3 katlı ve biz birinci katında bulunuyoruz. Şehir 20 sene önce açılmış ve o dönemki belediye başkanı bir çocuk buraya düştüğü için ‘tehlike arz ediyor’ diye kapattırmış. Burada 5 kilometrelik bir yer var ve içerisinde kilisenin olduğundan bahsediliyor. Biz buranın turizme kazandırılmasını istiyoruz. İnşallah bununla ilgili güzel haberler alacağımıza inanıyoruz” dedi.

‘KEPÇE VURDUKTAN SONRA YER ALTI ŞEHRİ ORTAYA ÇIKIYOR’

Çalış’ta yaşayan Zekeriya Yılmaz ise evlerini yer altı şehri yüzünden su bastığını ve evin içerisinde boşluklar oluştuğunu belirterek, “Özellikle son dönemde bizlerin evleri su altında kalıyordu. Oturduğumuz  yerler sular altında kalınca belediyeye müracaat ettik. Belediye başkanı buraya gelerek bir araştırma yaptı. Buraya kepçe vuruyorlar. Kepçe vurduktan sonra yeraltı şehri olduğu ortaya çıkıyor. Biz burasının turizme kazandırılmasını istiyoruz” diye konuştu.

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