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17.07.2019
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Evrim-Ekin kardeşlerin ölümüne neden olan AKP’li Topal tahliye edildi

birgun.net birgun.net

Mersin’de Evrim ve Ekin Çakmakçı kardeşleri aracıyla çarparak öldüren Ramazan Topal’ın yargılandığı davanın istinaf duruşması görüldü. Mahkeme, sanık hakkında tahliye kararı verdi.

Mersin’de Evrim ve Ekin Çakmakçı kardeşleri aracıyla çarparak öldüren Toroslar Belediyesi’nin AKP’li eski Meclis üyesi Ramazan Topal’ın yargılandığı davanın istinaf duruşması, bugün Adana Bölge Adliye Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme, Topal’ın tahliyesine karar verdi.

Sendika.org’un haberine göre, Ramazan Topal savunmasında Karayolları Genel Müdürlüğü’nü suçlayarak yaya geçidinin usule aykırı olduğunu ve gerekli ışıklandırma yapılmadığını iddia etti.

Topal yaşananların “takdir-i ilahi” olduğunu savunurken, sanık avukatı ise müvekkilinin hızlı gitmediğini, bilinçli kasıtla yapmadığını ve yaya geçidinin “gecekondu şeklinde” yapıldığını ileri sürdü.

Çakmakçı Ailesi’nin avukatları, kaza bölgesinde fren izinin olmadığını, Topal’ın 45 km hızla değil 94 km hızla gittiğini ve 45 km hızla gitse fren yapma veya diğer şeride geçme olanağının olduğunu belirtti. Gerekçeli kararda çelişkiler bulunduğunu belirten müşteki avukatları, Topal’ın bilinçli taksirle öldürmeden ceza alması gerektiğini söyledi.

Savcı da mütalaasında sanığın bilinçli taksirle öldürme suçundan ceza almasını istedi.

Mahkeme heyeti ise kararında bilinçli taksirle öldürme suçunun olmadığına hükmetti. Topal’a verilen cezanın az olduğunu belirterek daha önce verilen 4 yıl 2 ay cezayı 7 yıla çıkartan mahkeme, bunun “iyi hal”den 5 yıla indirilmesine ve sanığın tutuklu bulunduğu süreden kaynaklı tahliye edilmesine karar verdi.

Ne olmuştu?

Mersin’de geçtiğimiz yıl 3 Temmuz’da, Toroslar Belediyesi’nin AKP’li eski Meclis üyesi Ramazan Topal, yaya geçidinde Evrim (9) ve Ekin Çakmakçı (6) ile teyzeleri İlknur Yalçın’a aracıyla çarpmış, olayda Çakmakçı kardeşler hayatını kaybederken, Yalçın yaralı kurtulmuştu.

Topal’ın yargılandığı davanın 1 Mart 2019’da görülen karar duruşmasında mahkeme, “hafif taksir”le 4 yıl 2 hapis cezası vermişti.

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