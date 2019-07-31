Evsizlik alarm veriyor

Anıl Varlı

Almanya Evsizlere Yardım Çalışma Birliği’nin (BAGW) tahminlerine göre Almanya’daki evsizlerin sayısı büyük oranda arttı. Dernek Genel Müdürü Werena Rosenke Salı günü Berlin’de yaptığı açıklamada eldeki son rakamlara göre 2016’dan 2017 başına kadar yüzde 15 ila 20’lik bir artışın söz konusu olduğunu söyledi.

Rosenke bunun sonucunda 2017 yılı içinde tahminen yaklaşık 650 bin kişinin evsiz olduğunu belirtti. Derneğin tahminlerine göre, 650 bin evsizden yaklaşık 22 binini çocuklar ve reşit olmayan gençler oluşturuyor. 48 bin kişi ise tam zamanlı olarak sokaklarda yaşıyor. Evsizlere Yardım Çalışma Birliği evsiz sayısındaki artışın başlıca nedenleri olarak, ödenebilir düzeyde kiralara sahip ev sayısının azalması, sosyal konut sayısının gerilemesi ve belli gruplarda yoksulluğun giderek pekişmesini gösterdi.

Uygun fiyatlı konut kıtlığı

Özellikle düşük gelirliler ve devlet yardımıyla geçinenlerin ödeyebileceği konutların azlığına dikkat çeken dernek “Yılda 80 bin ila 100 bin sosyal konut ile bunun yanı sıra 100 bin düşük kiralı konuta ihtiyaç var” açıklamasını yaptı. Belediyelerin ise “konut kayıplarının önüne geçmek için çalışan bir sistem” oluşturmaları gerektiği belirtildi.

Veriler açıklanmıyor

Sosyal yardım ve evsizlere yardım kuruluşları uzun süreden beri evsizlerin sayısına dair federal düzeyde güvenilir rakamlar olmamasını eleştiriyor. Söz konusu kuruluşlar bu bilgi eksikliğinin soruna etkili bir çözümün önünde engel teşkil ettiğini vurguluyor..

Sosyal konutlar özelleştirildi

Almanya’da kiraların en pahalı olduğu on şehirden beş tanesi Stuttgart ve çevresinde bulunuyor. 1987’de belediyeye ait 33 bin 500 sosyal konut varken bu sayı 2017’de 14 bin 443 konuta düştü. Binlerce sosyal konut boşaltılarak özelleştirildi. Korunabilecek konutlar dahi yıkıldı ve yerine pahalı yeni binalar yapıldı. Sosyal konut sayısı yıldan yıla azalıyor. Öte yandan bu durum ırkçı çevreler açısından da kullanılıyor. Konut yetersizliği nedeniyle mülteciler ve göçmenler suçlanarak ırkçılık körükleniyor.