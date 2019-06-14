“Eybek Dağı’nda RES istemiyoruz!”

Balıkesir’in Edremit ilçesi Eybek Dağında yüzde doksanı Kanada ve Fransa sermayeli Polat Enerji A.Ş. Duygu RES projesi adlı rüzgar enerji santrali yapmak istiyor. Söz konusu projenin ÇED süreci geçtiğimiz yıl başlamış 25 Ekim 2018 tarihinde halkı bilgilendirme toplantısı çevre örgütleri, sivil toplum kuruluşları ve halkın protestosu sonucunda yaptırılmamıştı.

ÇED süreci devam eden projenin geleceğine 17 Haziran 2019 tarihinde Ankara’da inceleme ve değerlendirme komisyonunda karar verilecek.

Kazdağları’nda RES’e Hayır Dayanışması, konuya ilişkin basın açıklaması düzenledi.

Basın açıklamasına EDÇEP, BURÇEP, Ayvalık Tabiat Platformu, Kaz Dağları ve Kültürel Varlıkları Koruma derneği, KESK, Birleşik Haziran Hareketi, Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP), EMEP, HDP, Marmara Belediyeler Birliği ve Edremit Belediyesi katıldı.

Yapılan açıklamada, “Proje ile ilgili Çevresel Etki Değerlendirme süreci devam ediyor. 17 Haziran 2019 tarihinde, pazartesi günü saat 10.30’da, Ankara’da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda İnceleme Değerlendirme Komisyonu toplantısı var. İnceleme Değerlendirme Komisyonu üyeleri, Tarım ve Orman Bakanlığı, Enerji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı gibi kuruluşların ilgili birimlerinin temsilcilerinden oluşuyor. Projenin geleceğine bu toplantıda karar verilecek. ÇED Raporu uygun bulunmuş ise proje kabul edilecek, eksikler var ise ÇED süreci durdurulacak ve ek süre veriler eksiklerin tamamlanması istenecek, proje olumsuz bulunursa da ÇED süreci sonlandırılacak. Bizler Yenilenebilir Enerji yalanlarıyla Eybek Dağı’nın da talan edilmesini istemiyoruz” ifadeleri kullanıldı.

“Duygu RES Projesinin kurulması planlanan Eybek Dağı ve civarı, Edremit Körfezi için oldukça önemli özelliklere sahiptir. Bölgenin akciğeridir” denilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Proje alanı yer seçimi yanlıştır. Eybek Dağı’nda Rüzgar Enerji santralı istemiyoruz. Duygu RES Projesine Hayır diyoruz!”