Eyfel Kulesi tahliye edildi

Paris’te bulunan Eyfel Kulesi, bir kişinin tırmanmaya çalışması sonucunda tahliye edildi.

Fransa’nın başkenti Paris’in simgesi Eyfel Kulesi, bir kişinin tırmanmaya çalışması ardından boşaltıldı.

Görgü tanıklarından edinilen bilgilere göre, olay yerine sevk edilen polis ekipleri, kuleye tırmanan kişi ile inmesi için anlaşmaya çalışıyor.

Yerel medyanın geçtiği haberlere göre, Eyfel’e tırmanan kişi fark edildiğinde kulenin 149 metre yüksekliğindeki ikinci katındaydı.

Kulenin etrafının ise güvenlik koridoruna alındığı belirtildi.