17.03.2019
Anasayfa BİRGÜN KİTAP

Eylemek ya da eylememek

Eylemeyen, edimde bulunmayan ya da yegâne eylemi gerçeklikten, kaçmak olan, yani öznelik vasfını yitirmiş bir insan geleneksel roman kahramanı niteliklerine elbette sahip değildir. Kahraman yoksa, epik de yoktur. Bu nedenle modern epiğin/romanın kahramanı bundan böyle bir anti-kahramandır

birgun.net birgun.net
A.ÖMER TÜRKEŞ

Epiğini yitirmiş bir dünyada roman -Hegel’in deyişiyle- ‘modern burjuva destanı’dır; modern bir sınıf olarak burjuvazinin kendini edebi alanda ifade edebilmesinin en uygun aracı ‘inmiştir’ yeryüzüne. Roman sanatının ilk örneklerindeki kahramanları özgüveni yüksek, eylemeye hazır, kendilerini ve dünyayı değiştirmeye inançlı öznelerdi. Kapitalizm de dünyayı değiştiriyordu ama geride büyük bir enkaz bırakarak. 20. yüzyıla girildiğinde, kendisini enkazın altında kalmış hissedenlerin hikâyeleri katıldı romanlara. Walser, Kafka, Musil, Joyce ve daha birçok yazar modern burjuva bireyin kahramanlıklarına değil bunalımına odaklanmıştı.

Cumhuriyet dönemi Türk romanında benzer değişim çok daha kısa bir zaman aralığında yaşanmıştır. 50’li yıllara kadar Türk edebiyatına hâkim eğilim toplumsal sorunların dile getirilmesiydi. ’50 Kuşağı’ olarak adlandırılan bir kısım yazarsa sorunların bireydeki yansımalarını gösterebilmek için farklı anlatım arayışlarına girdiler. Modernist estetiğin ve varoluşçuluğun edebiyata etkisi ilk kez bu dönemde ortaya çıktı. Bireyin iç dünyasına ağırlık veren, ‘bilinç akışı’ ya da iç monolog teknikleriyle yazılan hikâye ve romanlar kimilerince ‘bunalım edebiyatı’ olarak nitelenmiştir. Ne var ki ’50 Kuşağı’ hikâye ve romanlarında görülen insan tipleri dış çevreden ne tamamiyle yalıtılmış ne de dünyaları kişisel duygularla sınırlanmıştır; tersine, toplumsal gerçekler ve toplumsal eleştiri apaçık ortadadır.

Mesela kuşağın en karakteristik isimlerinden Leyla Erbil’in romanlarındaki insanlar tıpkı içinde yaşadıkları toplum gibi yaralıdırlar. Erbil, yaralılık tespitini yapar ama onları mazur görmez ve göstermez. Henüz öznelik konumunu yitirmemiş ama bu konumu sürdürmekte zorlanan roman kahramanları hâlâ kendi kaderlerini kendileri tayin edebilirler.

Yaralı, bocalayan, kendi eyleminin yükünü taşımakta zorlanan, kısacası öznelik konumu sarsıntıya uğramış bu insan tipi Oğuz Atay’ın romanlarında belki de en çarpıcı halleriyle yeniden karşımıza çıkar. 70’li yılların tarihsel, toplumsal koşullarına uygun olarak, artık hayatta bir yeri yoktur bu insan tipinin. Eylemek için yola çıkmış ama başaramamış, dışlanmış, topluma yabancılaşmış roman kahramanlarının kendisine, başkalarına, inandıkları değerlere faydaları kalmamıştır.

50 kuşağının ya da Atay’n roman kahramanları bir faaliyetin taşıyıcısı olamamanın sıkıntılarını yaşıyorlardı. Başarıp başarmamaları önemli değil, kendi tarihlerini yapmaya soyunmuşlar, Erbil’inkiler yaralanmış, Atay’ınkiler tutunamamışlardı. 80’lerden bu yana, daha belirgin olarak 2000’lerden sonra yeni bir insan tipi hüküm sürüyor edebiyatımızda. Arzularıyla gerçekliği arasındaki uçurumun farkında olmayan, edilgin, nesne konumunu sessizce kabullenmiş roman kahramanlarının yegâne eylemlilik hali mutsuzluk oluyor. Birey içinde bulunduğu tarihsel-toplumsal koşulların bir ürünüyse eğer, elbette bu ‘kahramanlar’ da günümüzün siyasi, ekonomik ve ideolojik konjonktürü karşısında bocalayan bir kuşağın temsilcileri.

Roman kahramanı demek sözün gelişi. Zira sadece eyleme anı kahramanca olabilir. Eylemeyen, edimde bulunmayan ya da yegâne eylemi gerçeklikten, kaçmak olan, yani öznelik vasfını yitirmiş bir insan geleneksel roman kahramanı niteliklerine elbette sahip değildir. Kahraman yoksa, epik de yoktur. Bu nedenle modern epiğin/romanın kahramanı bundan böyle bir anti-kahramandır.

‘Maddenin cürüm hali’

İnsanın özne niteliğini yitirip nesneleşmesine direnmeye çalışan, direnemediği ölçüde parçalanan insan tiplerini anlatan romanlarıyla Hüseyin Kıran’a ayrı bir yer açmak istiyorum.
2004 yılında ‘Madde Kara’ adlı şiir kitabı ile başladığı edebiyat yaşamını ‘Resul’ (2006), ‘Gecedegiden’ (2011), ‘Benim Adım Meleklerin Hizasına Yazılır’ (2013), ‘Dağ Yolunda Karanlık Birikiyor’ (2016) romanları, ‘Küstah’ (2014) adlı şiir kitabı ve anlatı türündeki ‘Yaşamak-Bir Çaba’ (2018) ile sürdürdü.

İlk romanı ‘Resul’de (2006) siyaset çarkından geçmiş, ağır bedeller ödemiş ama hayatla kavgası bitmemiş bir adamın dünyasını şizofrenik algılar eşliğinde -karanlık, parçalanmış, dağılmış bir dille- didiklemişti Kıran. Kendisini çevreleyen her şeyle; toplumla, insanlarla, kelimelerle, eşyalarla ilişki kurmakta güçlük çeken kahramanı varlığını korumak için kendi benliğine çekilmiş ‘bir insan olarak hayvan’a dönüşmüştü. ‘Gecedegiden’in (2011) kahramanı insanla hayvan arasında sıkışmış bir adamdı. ‘Sadelik ve keşmekeşle dolu, vahşi, edepsiz, dip­siz, akrobat tabiatlı bir cins. Kendi başına bir melek. Kendini tutamayan bir çekiç’ti o. ‘Benim Adım Meleklerin Hizasına Yazılıdır’da (2013), bir akıl hastahanesinde uyanan, ‘Kendisinden ibaret bir vaha’ yaratması gerektiğine inanan Ruhi Bey’in felsefi, dini ve siyasi dogmalarla yoğrulmuş, toplumla çatışmalı bilincini yansıtmıştı. ‘Dağ Yolunda Karanlık Birikiyor’un (2016) Yakup’u efendileri tarafından elçilik göreviyle dağ halkına gönderilen bir adamdı. Yakup’un kendi ülkesinde bellediği hayat tarzıyla, kendisine öğretilen üstünlük inancıyla ‘çadır halkı’ üzerinde kurmak istediği iktidar Kıran’ın ironik anlatımıyla traji komik bir tutkuya dönüşmüştü.

Özellikle ‘Gecedegiden’, özne ve nesne karşıtlığını ortaya koyması açısından önemli bir roman. Kıran, insanın insanlık tarihi kadar eski bir arzusundan, kendisi için bir insan yaratmak idealinden, yani insanın insanı nesneleştirmesinden yola çıkarak karanlık bir kurmaca dünyası yaratıyor. Bu toplumun allegorisi olarak okunması gereken romanlarında, kahramanların toplumla çatışmalı bilincini, böyle bir bilinci dolduran korku ve şiddeti, kelimelerin kavramların çarpılışını, anlamların farklılaşmasını yakalamak istiyor.

Tacizciler, kendisi gibi olmayanlardan nefret eden ‘normal’ler, birbirlerine düşmanlaşmış yoksullar, taşlaşan duygular, sağırlaşan yürekler ve kentteki herkesi saran bir şiddet. Ve bütün bunların ortasında kalmış roman kahramanları. Bu dil ve tema Kıran’ın bütün metinlerinin ve şiirlerinin karakteristiğidir. Mesela ‘Madde Kara’da yer alan ‘karanlıkta, …haykırarak’ şiirinin dizelerine bakalım;
‘şehirde…ben maddenin cürüm hali// alın şimdi bu vahşeti gülle donatın/zafer tâkları istiyorum ve şenlik ateşi//küfür hayata en kısa yoldur//dillerini bildiğim insanlar/bana berrak bir hayat yaşatmadılar.’

Kıran’ın roman kahramanları dillerini bildiği ama iletişim kuramadığı bir topluma karşı maddenin cürüm halini almış, ancak cürüm haliyle özne konumuna yerleşen insanlar. Parçalanmış bilinçleri gibi öznelik halleri de parçalanmış durumda. İşte böyle bir parçalanmışlık halindeki insana ilişkin hakikati yakalamaya çalışıyor Kıran. İçinde yaşadığımız hayatın hakikatini…

Önceki haberFuruğ’un hayatı sahnede
Sonraki haberÇocuklar iklim değişikliğine karşı okulu astı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

BİRGÜN KİTAP

Bir de buradan bakalım!

birgun.net -
MEHMET ÖZÇATALOĞLU Zaman değiştikçe masallarımız da değişiyor. Çocukluğumuzun...
Devamını Oku
BİRGÜN KİTAP

Yanlış kullanılan iksirin tesis ettiği doğru adalet

birgun.net -
GÖKHAN YAVUZ DEMİR İlaç ve kozmetik sanayindeki hayvan...
Devamını Oku
BİRGÜN KİTAP

Nesneler ve imgeler arasında

birgun.net -
BERİL ERBİL “Ruhun belli derinliklerinde sıradan sözcüklerin...
Devamını Oku
BİRGÜN KİTAP

Baş belası mı baş tacı mı?

birgun.net -
İLKER ASLAN Adı Tanrı’dan daha fazla dillendirilen ekonominin...
Devamını Oku
BİRGÜN KİTAP

Her çocuk bir hikâyedir aslında

birgun.net -
ZELAL TINAR >>Klasik soruyla başlayalım, Günay Özarın kim?...
Devamını Oku
BİRGÜN KİTAP

Bir sıcak 12 Eylül romanı

birgun.net -
SALİM ÇETİN 12 Eylül 1980 darbesinin Ankara’yı ve...
Devamını Oku

BİZİ TAKİP EDİN

360,639BeğenilerBeğen
55,851TakipçiTakip Et
1,094,267TakipçiTakip Et
8,336AbonelerAbone

BİRGÜN ÖZEL

ÖZEL

Geleceğe umut veren gençler

DİLARA ŞİMŞEK -
Balıkesir Bandırma’da bir grup lise öğrencisinin kurduğu Zeyrek Gençlik Kulübü, ihtiyaç sahibi...
Devamını Oku
ÖZEL

Aşı karşıtlığı büyük risk

Burcu Cansu -
Şair, yazar Dr. Ceyhun Atuf Kansu’nun doğumunun 100. yılı dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikler...
Devamını Oku
ÖZEL

Diyarbakır, kendine ait olanı geri istiyor

Berkant Gültekin -
Ülkenin pek çok kenti gibi Diyarbakır da 31 Mart Yerel Seçimleri’ne kilitlenmiş...
Devamını Oku
ÖZEL

3600 Ek gösterge sözü için son bir hafta: Sözler yine tutulmuyor

Mustafa Kömüş -
AKP’nin genel seçimler öncesinde vaatleri arasında yer alan ve emekli öğretmenlerin şartlarını...
Devamını Oku
KÜLTÜR SANAT

Grup 163: “Ankara müzik piyasasında dostluk hakim”

ÖYKÜ ÖZFIRAT -
Ankaralı müzisyenler serisinde onuncu haftaya gelmiş bulunuyoruz. Haftalardır Ankara müzik sahnesinin değerli ve...
Devamını Oku

SON HABERLER

“MOMO” etkisi: Çocuğumun korkularına nasıl destek olmalıyım?

BİRGÜN PAZAR birgun.net -
GÖZDE ALPER - Uzman Psikolog - [email protected] Mutlaka...
Devamını Oku

Macron sağır, Sarı Yelekliler öfkeli

DÜNYA Diren Deniz Sarı -
Fransa’da hayat pahalılığı ve yükselen yakıt fiyatlarından dolayı 18 haftadır protestolarına devam...
Devamını Oku

Hasankeyf’te balıkların nesli tükeniyor

YAŞAM birgun.net -
Hasankeyf’te taşıma işlemleri için inşa edilen köprü, balıkların göç yolunu kapattı. Yasak...
Devamını Oku

Geleceğe umut veren gençler

ÖZEL DİLARA ŞİMŞEK -
Balıkesir Bandırma’da bir grup lise öğrencisinin kurduğu Zeyrek Gençlik Kulübü, ihtiyaç sahibi...
Devamını Oku

Ekonomik kriz: Kusursuz fırtınaya doğru

BİRGÜN PAZAR birgun.net -
SUNGUR SAVRAN Gerçeğin saati çaldı. Teğet geçecek denen...
Devamını Oku

Alper Taş’tan iktidara tepki: Halkın sorunlarından haberleri yok

SİYASET Diren Deniz Sarı -
Yaklaşan yerel seçimler öncesi mahalle ziyaretlerini artıran CHP Beyoğlu Belediye Başkan adayı Alper Taş,...
Devamını Oku
© BirGün Gazetesi