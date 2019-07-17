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17.07.2019
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Eylül’ün öldürülmesinin üstünden 1 yıl geçti: Katil zanlısının tutukluluğuna devam

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Ankara’nın Polatlı ilçesinde 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara’nın öldürülmesiyle ilgili, ailenin komşusu Uğur Koçyiğit’in tutuklu, annesi Huriye Koçyiğit’in, tutuksuz yargılanmasına devam edildi.

Eylül’ün babası İbrahim Yağlıkara, tanıkların duruşmada ifade verirken sanığa ismiyle hitap etmesine tepki göstererek, “Ona ‘Uğur’ demeyin, cani, katil o kızımın katili” dedi.

Geçen yıl 22 Haziran’da kaybolduktan 1 hafta sonra cansız bedeni toprağa gömülü bulunan Eylül Yağlıkara’nın boğularak öldürülmesiyle ilgili tutuklanan ailenin komşusu Uğur Koçyiğit ve tutuksuz olan annesi Huriye Koçyiğit, Ankara 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. Ağırlaştırılmış müebbet ve 39 yıl hapis istenen Uğur Koçyiğit ile ona yardım ettiği gerekçesiyle 20 yıl hapis istenen annesi Huriye Koçyiğit, duruşmada hazır bulundu. Duruşmaya Eylül Yağlıkara’nın ailesi ve tarafların avukatları da katıldı.

‘EYLÜL, SANIKLARIN EVİNE DOĞRU OLAN YOLA GİTTİ’

Duruşmada, tanık olarak dinlenen Hatice Yağlıkara, “Biz balkonda otururken Eylül’ü gördük. Evlerimiz karşılıklıydı. Eylül kapıda durduktan bir süre sonra bisiklete bindi. Köy meydanına gitti geldi. Sonra sanıkların evine doğru olan yola gitti. Oralarda bisiklet sürdü. Öğleden sonra dışarı çıktığımda Uğur, kapıda oturuyordu. O esnada Eylül’ün annesi Şerife benim yanımdaydı. Uğur’a iyi olup olmadığını sordu. Sonra arabaya binerek pazara gittik. Pazardan gelirken Eylül’ün kaybolduğu haberi geldi. Eve gittiğimizde herkes oradaydı” dedi.

Tanık Hacer Hasan ise, olaydan sonra Huriye Koçyiğit’in öldürülen Eylül’ün evinde olduğunu kaydederek, şunları söyledi: “Huriye’nin telefonu çaldı. Uğur arıyordu, jandarmanın köyden gidip gitmediğini sordu. Huriye ise gitmediklerini ve köpekle arama yapıldığını söyledi. Telefonu kapattıktan sonra Huriye evine giderek kapısını kapatacağını söyledi.”

Duruşmada diğer tanıklar da dinlendi. Bu sırada Eylül’ün babası İbrahim Yağlıkara, tanıkların sanığa ismiyle hitap etmesine tepki gösterdi. Baba Yağlıkara, “Ona ‘Uğur’ demeyin, cani, katil o kızımın katili” dedi.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Tanık ifadelerinin ardından mahkeme heyeti, Uğur Koçyiğit’in tutukluluk halinin devamına karar verirken, annesinin tutuklanması talebini reddetti. Duruşma sonunda Eylül’ün yakınları, sanıklara ve sanık avukatlarına tepki gösterdi.

Kaynak:DHA

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