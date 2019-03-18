Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, İstanbul’un Maltepe ilçesinde miting düzenledi



Alanda toplananların bekleyişi devam ederken ilginç pankartlar da dikkat çekti. Bazı vatandaşlar ‘Reis duy sesimizi’ yazılı parkartlar taşıdı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT Derneği) miting için bir milyon kişinin toplanacağını öne sürmüştü.



Sabah saatlerinden itibaren akın akın Maltepe meydanına gelen on binlerce yurttaş, ellerinde dövizler ve pankartlarla miting alanında buluştu. Pek çok farklı ilden otobüslerle miting alanına gelen yurttaşlar, sık sık “EYT burada, devlet nerede”, “Edirne’den Kars’a, Jüpiter’den Mars’a, çıksın artık bu yasa” sloganlarını attı.



Mitinge gelen yurttaşlardan biri, YOL TV mikrofonuna 1200 TL emekli maaşım var, 1000 lira kira ödüyorum, elime bakan 2 çocuğum var, ben bunu düşünüyorum, Erdoğan da düşünsün diyerek, duruma tepkisini dile getirdi.



Emeklilikte yaşa takılanlar kimlerdir?



Emeklilikte yaşa takılanlar, hükümetin emeklilikte sigortalı geçen gün sayısının yanı sıra yaş sınırının da getirilmesi sonucu mağdur olan yurttaşlardan oluşuyor. Buna göre emekli olmak için gerekli süre çalışan yurttaşlar emeklilik haklarını alabilmek için bir de yaşlarının dolmasını bekliyorlar. Ancak Türkiye’de emeklilik için gereken yaş 60’ın üzerinde olduğu için EYT’ler yıllarca maaşsız ve işsiz kalabiliyor.



Emeklilikte yaşa takılmak Türkiye’de 3 milyonu aşkın kişiyi ilgilendiren kritik bir durum. EYT olarak kısaltılan emeklilikte yaşa takılma durumunda olan binlerce kişi örgütlenerek hükümetten bu durumun çözülmesini istiyor.



Seslerini duyurmaya çalışan EYT’liler düzenledikleri kampanya ile özellikle erken emeklilik istemediklerini, 1999 yılında çıkan 4477 sayılı yasanın geriye doğru işletilmesi nedeniyle mahrum kaldıklarını ve haklarını geri istediklerini ifade ediyorlar.



Kılıçdaroğlu’ndan EYT’lilere çağrı



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile birlikte Balıkesir’de ortak miting düzenledi.



Kılıçdaroğlu, EYT’lileri, Emeklilikte Yaşa Takılanların sorunlarınızı biliyorum. Kanun teklifi de verdik. MHP ile Ak Parti sorunlarını çözmek istemedi. Erdoğan size ‘türedi’ lafını kullandı.” ifadelerini kullandı.