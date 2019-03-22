22.03.2019
Anasayfa ÇALIŞMA YAŞAMI EYT mağduru metal işçileri 18 bin imzayı bakanlığa teslim etti: Emeklilik hakkımız...

EYT mağduru metal işçileri 18 bin imzayı bakanlığa teslim etti: Emeklilik hakkımız engellenemez!

Emeklilikte yaşa takılan metal işçileri, dün Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na yürüyerek emeklilik haklarını istedi. Birleşik Metal-iş üyesi işçiler, topladıkları 18 bin imzayı Bakanlığa teslim etti

birgun.net birgun.net

Emeklilikte yaşa takılan (EYT) metal işçileri, dün Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde eylem yaparak emeklilik haklarını istedi. İşçiler, taleplerini içeren dilekçeyle birlikte işyerlerinden topladıkları 18 bin imzayı Bakanlığa teslim etti.

DİSK Birleşik Metal-İş Sendikası’na üye işçiler, emeklilikte yaşa takılanların (EYT) sorunun çözülmesi için Ankara’ya geldi. “Metal işçileri EYT’de adalet istiyor” pankartıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önüne yürüyen işçiler, burada bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

İlginizi çekebilir:  Tank palet fabrikası işçileri tayin istiyor: Bu vebali alamayız

ÖZEL UÇAĞA KAYNAK VAR, EYT’YE YOK

Açıklamada konuşan Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, 1999’da çıkarılan yasa nedeniyle bugün binlerce üyelerinin de aralarında olduğu 7 milyon insanın EYT mağduriyeti yaşadığına dikkat çekerek, “Arkadaşlarımız 30 yıl çalışıyor, emekli olamıyor. İsterlerse bir günde, bir saatlik bir müzakereyle bu yasayı çıkartabilirler. Ama maalesef çeşitli gerekçeler yaratılarak bu mağduriyet sürdürülmek isteniyor, üstelik mağdur arkadaşlarımıza hakaret ediliyor. Arkadaşlarımız kimseden minnet, merhamet beklemiyor, sadece adalet istiyor” dedi.

Serdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu kadar devletin malı çarçur edilirken, iki bakan Yeni Zelanda’ya gidecek diye 1 milyon lira yakıtla özel uçak tahsis edilirken kaynak bulan devlet, EYT mağduru bir işçinin alacağı bin lira maaş için ‘Kaynak bulamıyorum’ diyor. Hiç kimse bu kadar mağduriyete göz yumamaz.”

KARARNAME ÇIKARILABİLİR

Sorunun çözümü için yasa çıkarılacaksa bunun bütün partilerin işbirliği ile çıkarılması gerektiğini vurgulayan Serdaroğlu, “Geçmişte EYT sorununun çözülmesini isteyen partiler verdikleri sözleri unuttu. Bu işten bütün siyasi partiler sorumlu, ama siyasi iktidar birinci dereceden sorumlu. Milyonları ilgilendiren bir yasa Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile çıkartılabilir ve bu ülkede emekçilere ne kadar değer verildiğini görmüş oluruz” diye konuştu.

İlginizi çekebilir:  Tekin’den Real işçilerine destek

Eylemde sık sık “Direne direne kazanacağız”, “Emeklilik hakkımız engellenemez” sloganları atıldı.

SON HABERLER

EYT mağduru metal işçileri 18 bin imzayı bakanlığa teslim etti: Emeklilik hakkımız engellenemez!

birgun.net -
Emeklilikte yaşa takılan (EYT) metal işçileri, dün Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler...
Devamını Oku

Kaybetme korkusu

Uğur Koç -
31 Mart’a az zaman kaldıkça iktidar ayarlarındaki bozulmalar gözle görülür hale geldi....
Devamını Oku

37 ilde ‘FETÖ’ operasyonu: 126 kişi hakkında gözaltı kararı

birgun.net -
İstanbul merkezli 'FETÖ' soruşturmasında aralarında çok sayıda avukatın da bulunduğu 126 kişi...
Devamını Oku

‘Alper Taş’a kefilim’

birgun.net -
CHP’nin Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş, 2009’da aynı ilçede seçimi şaibeli...
Devamını Oku

Zihniyetin değişme vakti

birgun.net -
KARDELEN KOCATÜRK 1999-2009 yılları arasında Bartın’da yerel yönetim...
Devamını Oku

Amaç başkalarını da korkutmak

HÜSEYİN ŞİMŞEK -
Akademisyen Fikret Başkaya, kurucusu olduğu Özgür Üniversite’nin internet sitesinde yaklaşık iki buçuk...
Devamını Oku

ÇHD’li avukatlara verilen ‘savunmasız’ cezaya 39 barodan ortak tepki: Sözün bittiği yerdeyiz

MEHMET EMİN KURNAZ -
KHK ile kapatılan Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) ile Halkın Hukuk Bürosu (HHB)...
Devamını Oku

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı İstanbul’a geldi

birgun.net -
Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters, geçen hafta ülkesinde yaşanan ve 50...
Devamını Oku

Newroz coşkuyla kutlandı

birgun.net -
Ortadoğu halklarının bahar bayramı Newroz Diyarbakır, Van, Şırnak, Dersim, Batman başta olmak...
Devamını Oku

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükerşen: Çiftçiye can suyu vereceğiz

MUSTAFA MERT BİLDİRCİN -
CHP’nin Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’na yeniden aday gösterdiği mevcut Başkan Yılmaz Büyükerşen,...
Devamını Oku
© BirGün Gazetesi