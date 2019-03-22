EYT mağduru metal işçileri 18 bin imzayı bakanlığa teslim etti: Emeklilik hakkımız engellenemez!

Emeklilikte yaşa takılan (EYT) metal işçileri, dün Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde eylem yaparak emeklilik haklarını istedi. İşçiler, taleplerini içeren dilekçeyle birlikte işyerlerinden topladıkları 18 bin imzayı Bakanlığa teslim etti.



DİSK Birleşik Metal-İş Sendikası’na üye işçiler, emeklilikte yaşa takılanların (EYT) sorunun çözülmesi için Ankara’ya geldi. “Metal işçileri EYT’de adalet istiyor” pankartıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önüne yürüyen işçiler, burada bir basın açıklaması gerçekleştirdi.



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ÖZEL UÇAĞA KAYNAK VAR, EYT’YE YOK



Açıklamada konuşan Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, 1999’da çıkarılan yasa nedeniyle bugün binlerce üyelerinin de aralarında olduğu 7 milyon insanın EYT mağduriyeti yaşadığına dikkat çekerek, “Arkadaşlarımız 30 yıl çalışıyor, emekli olamıyor. İsterlerse bir günde, bir saatlik bir müzakereyle bu yasayı çıkartabilirler. Ama maalesef çeşitli gerekçeler yaratılarak bu mağduriyet sürdürülmek isteniyor, üstelik mağdur arkadaşlarımıza hakaret ediliyor. Arkadaşlarımız kimseden minnet, merhamet beklemiyor, sadece adalet istiyor” dedi.



Serdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu kadar devletin malı çarçur edilirken, iki bakan Yeni Zelanda’ya gidecek diye 1 milyon lira yakıtla özel uçak tahsis edilirken kaynak bulan devlet, EYT mağduru bir işçinin alacağı bin lira maaş için ‘Kaynak bulamıyorum’ diyor. Hiç kimse bu kadar mağduriyete göz yumamaz.”



KARARNAME ÇIKARILABİLİR



Sorunun çözümü için yasa çıkarılacaksa bunun bütün partilerin işbirliği ile çıkarılması gerektiğini vurgulayan Serdaroğlu, “Geçmişte EYT sorununun çözülmesini isteyen partiler verdikleri sözleri unuttu. Bu işten bütün siyasi partiler sorumlu, ama siyasi iktidar birinci dereceden sorumlu. Milyonları ilgilendiren bir yasa Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile çıkartılabilir ve bu ülkede emekçilere ne kadar değer verildiğini görmüş oluruz” diye konuştu.



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Eylemde sık sık “Direne direne kazanacağız”, “Emeklilik hakkımız engellenemez” sloganları atıldı.