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20.06.2019
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Eyüp’te bir çocuk, parkta oynarken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeti

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Eyüpsultan’da parkta oyun oynarken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden 12 yaşındaki Onur B’nin cenazesi ailesine teslim edildi. 

Güzeltepe Mahallesi Hüseyin Aksoy Parkı’nda oynayan 12 yaşındaki Onur B, elektrik direğindeki kaçak akıma kapıldı.

Onur B’nin yere düştüğünü görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Onur B’yi ilk müdahalenin ardından Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Onur B. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı ve güvenlik önemleri aldı.

Onur B’nin cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Kurumdaki işlemlerin ardından ailesine teslim edilen Onur B’nin cenazesi Nurtepe Cemevi’ne getirildi.

Kaynak:AA

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