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01.08.2019
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Ezhel’den Norm Ender polemiğine dair açıklama

birgun.net birgun.net

Müzik dünyasında bir süredir tartışılan Norm Ender-Ezhel polemiği tartışmasına, Ezhel’den yalanlama geldi.

Son şarkısı ile Norm Ender’e yanıt verdiği iddia edilen Ezhel, Suadiye’de dolaşırken gazetecilere yaptığı açıklamada, “Benim herkesle aram iyi. Rap enerjik bir müzik insanlar seviyor, birçok şey anlatıp sevmediğin durumları eleştirebiliyorsun bu müzik türüyle” dedi.

Son çıkardığı şarkısıyla Norm Ender’e göndermede bulunmadığını söyleyen Ezhel şunları söyledi, “Göndermede bulunmadım, ben şarkımı mayıs ayında yaptım Almanya’da. İnsanlar hep bana ‘Salam sosis falan’ diyorlardı, ben de o şarkıyı yaptım sanki bana denecek şeyleri önceden görmüşüm gibi. Birisi bana bir şey derse cevap vermem ‘Sen bana şarkı yaptın. Al bu da sana’ demem. Bana şarkı yapacağını bir şey söyleyeceğini bilmiyordum bile.”

Kaşının üzerinde ‘Ah Yalan Dünya’ dövmesi bulunan Ezhel, “Sürekli halk müziği dinlerim hatta raptan çok halk müziği dinliyorum, Neşet Ertaş’ı çok seviyorum. 25 tane dövmem var” dedi.

Ezhel, kendisine yapılan oyunculuk tekliflerini geri çevirdiğini ve oyunculuğa yeteneği olmadığını da anlatıp “Oyunculuk teklifleri geliyor ‘Gel oyna’ diyorlar ama ben oyuncu değilim, profesyonel olmadığım için istemedim. İşin ehli olmam, bilmem lazım. Kendi kendime taklitler yapıp gülmeyi seviyorum ama o kapasitem yok” ifadesini kullandı.

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