Rapçi Ezhel’in dün İzmir konseri sonrası havalimanında gözaltına alındığı iddia edildi. Ezhel’in gözaltına alınmadığı, pasaport kontrolü sırasında kötü muamele gördüğü öğrenildi.

İzmir’de konser veren Ezhel’in, havalimanında gözaltına alındığı iddia edildi. İzmir konseri sonrasında Havalimanında gözaltına alındığı iddia edilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Son sözü “Ben bir şey yapmadım” oldu.

Ezhel’in yakınlarından alınan bilgiye göre, şarkıcının havalimanında gözaltına alınmadığı, pasaport kontrolü sırasında kötü muamele gördüğü öğrenildi.