Ezidi Katliamı’nın yıl dönümünde 1 dakikalık sessizlik çağrısı

“3 Ağustos Şengal Katliamı” olarak bilinen IŞİD saldırısı sonucu katledilen Ezidileri anmak için 1 dakikalık sessizlik eylemi yapılacak.

HDK Halklar ve İnançlar Komisyonu, Şengal Katliamı’nın yıl dönümü vesilesiyle yaptığı yazılı açıklamada, “3 Ağustos 2019 günü saat 11.00’de 1 dakikalık sessizlik çağrısına bütün halkımızı davet ediyoruz” dedi.

Açıklamada, “Emperyalist devletler, ‘kendi elleriyle çizdikleri’ sınırları, kendi elleriyle silmeye kalkınca Ezidiler, 21. yüzyılın en korkunç vahşetine maruz kaldı. Ortadoğu’yu bir kör karanlıkla yangın yerine çeviren IŞİD barbarlığına karşı, bölgede direnenler olduğu kadar, yollarındaki taşları ayıklayanlar da vardı! Bu örgütlü vahşetin karşısında iyilikten başka yol bilmeyen Ezidi halkının 3 Ağustos 2014’te asırlardır yaşadıkları Şengal coğrafyasında uğradığı katliam, tüm dünyada yankılanan bir çığlığa dönüştü” dedi.

400 bin Ezidi’nin vatanını terk etmek zorunda kaldığı belirtilen açıklamada, “Bu katliamda öldürülen Ezidi halkının yanı sıra binlerce kadının hâlâ IŞİD’in elinde olduğu biliniyor. Güneşten evvel kalkıp güneşi doğuran Ezidi kadınların büyük bir kısmı, doğup büyüdükleri toprakları canları pahasına savunmayı, savaşmayı seçerek bölgede yaşayan kadınlara hayati önemde bir örnek teşkil etti” denildi.

Açıklamanın devamında, “HDK Halklar ve İnançlar Komisyonu olarak bizler, soykırımın Birleşmiş Milletler tarafından tanınmasını, Ezidi halkının temel haklarının garanti altına alınmasını ve olası katliamlara karşı korunmasının temin edilmesini öncelikli olarak görüyor ve katliamın yıldönümü olan 3 Ağustos 2019 günü saat 11.00’de 1 dakikalık sessizlik çağrısına bütün halkımızı davet ediyor” ifadelerine yer verildi.