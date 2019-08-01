F-35 eğitimi alan pilotlar Türkiye’ye geri dönüyor

ABD, Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi almasının ardından Türkiye’nin F-35 savaş uçağı programındaki ortaklığını askıya almıştı. Bu konudaki ilk somut adımlardan biri atıldı. ABD’de F-35 uçakları hakkında eğitim alan Türk ekipler yurda dönmeye başladı. 13 kişilik ilk grubun yurda gelmesinin ardından aralarında pilotların da olduğu yaklaşık 30 askerin dönüşlerinin bugün tamamlanması bekleniyor.

Altısı pilot olmak üzere 43 personel, Arizona’daki Luke Hava Üssü’nde ve Florida’daki Eglin Hava Üssü’nde uçakla ilgili eğitimler alıyordu. Eğitimlerin 2020 sonuna kadar sürmesi, 13’ü pilot 333 personelin eğitim alması planlanıyordu.

Türkiye’nin satın aldığı ve envanterine kattığı dört F-35 savaş uçağı ise Arizona Luke Hava Üssü’nde bulunuyor.

Dönemin ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan’ın, 6 Haziran’da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a gönderdiği mektupta Türk personele verilen F-35 eğitiminin 31 Temmuz’da sona ereceği ve bu tarihe kadar Türk personelin ABD’den ayrılacağı belirtilmişti.