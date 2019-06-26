29.8 C
Istanbul
27.06.2019
Anasayfa KÜLTÜR SANAT !f Ulusal Yarışma’nın jüri başkanı Ezel Akay oldu

!f Ulusal Yarışma’nın jüri başkanı Ezel Akay oldu

Bu yıl 13-22 Eylül tarihleri arasında düzenlenen !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali’nin, !f Ulusal yarışmasının jüri başkanı belli oldu. Bu yıl ilk kez gerçekleşecek !f Ulusal’ın jüri başkanlığı ünlü yönetmen Ezel Akay’a emanet

birgun.net birgun.net

Özün bağımsızlığını, yenidoğanın bilgeliğini, çeşitliliğin birlikteliğini keşfetmek isteyenlerle bu yıl 13-22 Eylül tarihleri arasında bir araya gelecek olan !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali; kolektif, çok sesli bir yaşam ve sinema platformu olmayı sürdürüyor.

!f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali’nin yarışma bölümüne başvurular devam ederken bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek !f Ulusal kategorisinin jüri başkanı da belli oldu. !f Ulusal jürisine bu yıl ünlü yönetmen Ezel Akay başkanlık edecek.

!f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali’nin yarışma bölümleri “Keş!f, !f Ulusal ve Türkiye’den Kısalar” kategorilerinden oluşuyor. İlk ya da ikinci filmini gerçekleştirmiş yönetmenlerin yarıştığı Keş!f ile sinemaseverler, farklı coğrafyalarda doğmuş, cesur anlatımları ve biçimsel arayışlarıyla film yaratımında yeni sayfalar açan isimleri keşfediyor.

Başvurular 30 Haziran’a kadar devam ediyor

!f İstanbul’un doğduğu coğrafyanın film yaratıcılarının yarışacağı “!f Ulusal”; anlatılmayı bekleyen özgün öyküleri ve denenmeyi bekleyen yeni anlatı biçimlerini, dünyayla buluşturmak isteyen sinemacıları bir araya getiriyor. Türkiye’den Kısalar’da ise Ulusal Kısa Film Yarışması ve Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması olmak üzere iki farklı kategoride film yaratımının en bağımsız biçimi olan kısa filmler yer alıyor.

Festival için geri sayım sürerken yarışma ve yarışma dışı seçkilerine başvurular 30 Haziran’a kadar devam ediyor.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,968AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

‘Okçular Vakfı kapatılıyor’ iddiası

birgun.net -
Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinin ardından belediyeden aktarılan paranın kesilecek...
Devamını Oku

Sürekli ceza yiyen sürücünün otomobili annesine teslim edildi

birgun.net -
Ankara'da, alkollü araç kullandığı için ehliyeti 'daimi' olarak iptal edilmesine rağmen yine...
Devamını Oku

‘Kazım İsyandır’ günleri yarın başlıyor!

HABER MERKEZİ -
Sevenleri ve arkadaşları aramızdan ayrılışının 14. yılında Kazım Koyuncu’yu anmak için Beşiktaş Abbasağa...
Devamını Oku

Behzat Ç., yalnız dönmüyor

birgun.net -
Türk dizi tarihinin fenomen yapımlarından ‘Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi’, 6 yılın...
Devamını Oku

Türkiye’yi işkenceden kurtarmak mümkün

BİRGÜN İZMİR -
İzmir Barosu tarafından 26 Haziran İşkenceye Karşı Mücadele ve İşkence Görenlerle Dayanışma...
Devamını Oku

Fatih Portakal’dan İmamoğlu’na mesaj

birgun.net -
Gazeteci Fatih Portakal, 23 Haziran’da İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı seçilen...
Devamını Oku

Alf dizisinin yıldızı Max Wright yaşamını yitirdi

birgun.net -
1980’li yılların fenomen dizisi Alf’in yıldızı Max Wright 75 yaşında hayatını kaybetti....
Devamını Oku

Selçuk’a mülakat sorusu

birgun.net -
CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Milli Eğitim Bakanlığı’nda personel alımı için...
Devamını Oku

Marmara’da sağanak uyarısı

birgun.net -
Trakya, İstanbul, Marmara Bölgesi'nin doğusu ile çevrelerinde yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak...
Devamını Oku

Sinop nükleer santral projesi durdu: Tamamen iptal olursa kimse şaşırmasın

Demet Sargın -
Erdoğan’ın Sinop nükleer santralıyla ilgili olarak “Hem maliyet, hem de takvim bakımından...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi