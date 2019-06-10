Fabrika yangınında 2 tutuklama

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde en az 4 kadın işçinin hayatını kaybettiği fabrika yangınının ardından gözaltına alınan fabrika sahibi ve ortağı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan fabrikada aralarında çocukların da olduğu çok sayıda göçmenin barındırıldığı, kayıt dışı işçilerin bayramda çalıştırıldığı, birkaç ay önce fabrikada baca yangını çıktığı, buna karşın hiçbir önlem alınmadığı iddia ediliyor.

Cumhuriyet Mahallesi İsmet İnönü Caddesi’nde faaliyet gösteren Akpınar Tekstil’e ait dört katlı tekstil fabrikası ve lojistik deposunda bayramın son günü çıkan yangında 3’ü Suriyeli, 1’i Afganistanlı en az 4 kadın işçi yaşamını yitirmişti. Yangında yaralanan 5 işçi ise çevre hastanelere kaldırılmıştı. Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında fabrikanın sahibi Fatih Akpınar ve ortağı Mahmut Genç ile göçmen işçilerin teminini sağlayan Mahmoud Adulal ve Fırat Akbaş adlı kişiler gözaltına alınmıştı.

ORTAKLAR TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, önceki gün öğle saatlerinde Gebze Adliyesi’ne sevk edildi. Adliyede sorguları gece saatlerine kadar süren 4 şüpheliden Fatih Akpınar ve Mahmut G. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahmoud Adulal ve Fırat Akbaş ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

SABOTAJ İDDİASI

Adliyedeki işlemler sırasında firma avukatının sabotaj iddiası üzerinde durduğu, ramazan ayı içinde fabrikada yaptıkları yangın tatbikatında yangın sistemlerinin çalıştığını söylediği öğrenildi. Firma avukatının adliyedeki işlemler sırasında sabotaj olasılığına karşı çevredeki mobese ve güvenlik kameralarının incelenmesini talep ettiği de belirtildi.

Yangında yanarak hayatını kaybeden işçilerin Adli Tıp Kurumu’na gönderilen cesetleri üzerinde kimlik tespit çalışmaları sürüyor.

FABRİKA ÖNÜNDE PROTESTO

En az 4 göçmen kadın işçinin hayatını kaybettiği iş cinayeti, dün Emek Partisi (EMEP) Gebze İlçe Örgütü üyeleri tarafından protesto edildi. Akpınar Tekstil fabrikası önünde yapılan eylemde “Kaza değil katliam!” pankartı açıldı, hayatını kaybeden işçiler için saygı duruşunda bulunuldu.

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Yapılan açıklamada, “Bayram günü 4 işçi kardeşimiz patronların kâr hırsına kurban gitti. Yaşanan olayı sıradan bir kaza olarak göstermek istiyorlar; ancak biz biliyoruz ki bunun adı katliamdır. Daha birkaç ay önce baca yangının çıktığı ifade edilen bu fabrikada alınmayan önlemler, işçilerin ölümüne neden olmuştur. Gerekli denetimler de yapılmamış ve bu katliam göz göre göre yaşanmıştır” dendi.

ÇOCUKLARIN NE İŞİ VAR?

Açıklamada, tüm işçi ve emekçiler adına şu sorulara yanıt verilmesi istendi:

• Fabrikanın gerekli ruhsatları var mıdır? Yapılan denetimlerin sonuçları nedir? Bu fabrikada birkaç ay önce baca yangını yaşanmış mıdır? Yaşanmışsa neden önlem alınmamıştır?

• Mülteci göçmen ailelerin burada barındığı ve kayıt dışı çalıştırıldığı iddiaları neden cevapsız bırakılmıştır? Bu fabrikada mülteci çocuklar çalıştırılmış mıdır? Bulunan iki cesedin anne ve kızı olduğu iddiası doğru mudur? Doğruysa çocuklar neden fabrikadadır?

• Fabrikada acil durum tahliye planı, uygun kaçış yolu, yangın merdivenleri ve yeterli sayıda kapı var mıdır? Şartnameye uygun yangın merdiveni olmadığı iddiası doğru mudur? Doğruysa gerekli denetimi yapmayan kurum ve kuruluşlarla ilgili soruşturma başlatılmış mıdır?

• Fabrikada kayıt dışı çalışan işçilerin bayramda çalıştırıldığı doğru mudur?

İŞÇİLER KOMİTELER KURMALI

Çayırova ve Gebze bölgesinde neredeyse hiçbir fabrikada işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin alınmadığına dikkat çekilen açıklamada, “Örgütlü işyerleri dışında hiçbir fabrikada alınmayan önlemler yeni işçi ölümlerinin habercisidir. İşçiler fabrikalarda işçi sağlığı ve iş güvenliği için komiteler kurmalı ve haklarının takipçisi olmalıdır. Ardımızda çocuklarımızın gözü yaşlı kalmasını istemiyorsak mücadele etmek zorundayız” ifadeleri kullanıldı.