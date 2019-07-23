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23.07.2019
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FaceApp uygulaması 10 günde 1 milyon dolar ciro yaptı

birgun.net birgun.net

‘#AgeChallenge’ adı altında tüm sosyal medya platformlarında kısa sürede trend olan, Rus Wireless Lab şirketi tarafından geliştirilen FaceApp uygulaması 10 gün içerisinde 1 milyon dolar (5.68 milyon lira) ciro yaptı.

Sputniknews’in haberine göre, yaklaşık üç yıldır hizmet veren FaceApp uygulaması, son günlerde ünlülerin de paylaşımıyla sosyal medyada ilgi konusu oldu. On binlerce sosyal medya kullanıcısı fotoğraflarını uygulamaya yükleyerek bu akıma katıldı.

Forbes’un verilerine göre, 9-19 Temmuz tarihleri arasında Wireless Lab şirketi, FaceApp uygulaması üzerinden 1 milyon dolar ciro elde etti. Bu gelir firmanın günümüze dek elde ettiği toplam gelirin yaklaşık yüzde 10’una tekabül ediyor.

Toplamda 6.5 milyon kez indirilen uygulama, Android kullanıcıları tarafından Apple kullanıcılarına nazaran iki kat daha fazla rağbet gördü.

Uygulamayı üreten şirketin kurucusu Yaroslav Gonçarov, Forbes raporu ile ilgili yorum yapmayı reddetti.

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