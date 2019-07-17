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18.07.2019
Anasayfa GÜNCEL FaceApp'tan 'fotoğraflar çalınıyor' iddiasına ilişkin açıklama

FaceApp’tan ‘fotoğraflar çalınıyor’ iddiasına ilişkin açıklama

'FaceApp fotoğrafları çalıyor' iddialarının ardından şirketin yöneticisinden açıklama geldi.

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Son günlerde popülerleşen telefon uygulaması FaceApp, kullanıcıların tüm fotoğraflarının saklandığı yönündeki iddialarla ilgili açıklama yaptı.

The Guardian’ın haberine göre 2017 yılında Rus yazılımcılar tarafından geliştirilen ve yapay zeka kullanarak kişilere “yaşlı hallerini” gösteren uygulamanın, yalnızca kullanıcılar tarafından yüklenen fotoğrafları değil, kişinin tüm fotoğraflarını sistemine kaydettiği öne sürülüyordu.

FaceApp CEO’su Yaroslav Gonçarov tarafından yapılan açıklamada, yalnızca kullanıcı tarafından seçilen fotoğrafın sisteme yüklendiği ve kullanıcıların verilerinin alınmadığı öne sürüldü.

Gonçarov, verilerin Rusya’ya aktarıldığını da yalanlayarak, verilerin ABD’de Amazon ve Google kontrolündeki sistemlerde tutulduğunu söyledi. FaceApp yöneticisi, çoğu fotoğrafın yüklendikten sonra 48 saat içinde silindiğini ve kullanıcıların uygulamaya yüklenen fotoğraflarını silebileceklerini ifade etti.

FaceApp CEO’su, fotoğrafların ve kullanıcıların bilgilerinin satıldığı yönündeki iddiaları da yalanladı.

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