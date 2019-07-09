Facebook, Beyaz Saray’daki sosyal medya zirvesine davet edilmedi

Facebook, Beyaz Saray tarafından her yıl düzenlenen sosyal medya zirvesine bu kez davet edilmediklerini duyurdu. Twitter ve Google’dan ise davetle ilgili bir yorum yapılmadı.

Beyaz Saray’ın bu yıl 11 Temmuz’da düzenleyeceği geleneksel sosyal medya zirvesi bu kez “Davet listesi” nedeniyle tartışma konusu oldu.

Facebook etkinliğe davet edilmediğini duyurdu. Twitter ise davet edilmesine ya da etkinliğe katılmasına dair bir açıklama yapmadı. Google’ın çatısı altında bulunduğu Alphabet Inc’s şirketi de yorum yapmadı.

Mart ayında Twitter hesabından bir açıklama yapan Trump, “Facebook, Google ve Twitter -yozlaşmış medyadan bahsetmiyorum bile- bunlar öyle radikal sol taraftarları ki… Ama korkmayın, biz her türlü kazanacağız, aynen daha önce yaptığımız gibi” demişti.

Nisan ayında Twitter’ın CEO‘su Jack Dorsey ile görüşen Trump, çok sayıda takipçisini kaybettiğinden yakınmış ve bunun kişisel profiline karşı özel olarak yapılmış bir az gösterme vakası olduğunu savunmuştu.

Beyaz Saray’ın söz konusu etkinliğine çok sayıda sosyal medya uygulamasında üst düzey yetkili olan kişilerin katılacağı duyuruldu.