28.9 C
Istanbul
09.07.2019
Anasayfa DÜNYA Facebook, Beyaz Saray'daki sosyal medya zirvesine davet edilmedi

Facebook, Beyaz Saray’daki sosyal medya zirvesine davet edilmedi

Facebook, Beyaz Saray'da düzenlenen sosyal medya zirvesi etkinliğine davet edilmediğini duyurdu. Google ve Twitter'dan henüz açıklama yapılmadı.

birgun.net birgun.net

Facebook, Beyaz Saray tarafından her yıl düzenlenen sosyal medya zirvesine bu kez davet edilmediklerini duyurdu. Twitter ve Google’dan ise davetle ilgili bir yorum yapılmadı.

Beyaz Saray’ın bu yıl 11 Temmuz’da düzenleyeceği geleneksel sosyal medya zirvesi bu kez “Davet listesi” nedeniyle tartışma konusu oldu.

Facebook etkinliğe davet edilmediğini duyurdu. Twitter ise davet edilmesine ya da etkinliğe katılmasına dair bir açıklama yapmadı. Google’ın çatısı altında bulunduğu Alphabet Inc’s şirketi de yorum yapmadı.

Mart ayında Twitter hesabından bir açıklama yapan Trump, “Facebook, Google ve Twitter -yozlaşmış medyadan bahsetmiyorum bile- bunlar öyle radikal sol taraftarları ki… Ama korkmayın, biz her türlü kazanacağız, aynen daha önce yaptığımız gibi” demişti.

Nisan ayında Twitter’ın CEO‘su Jack Dorsey ile görüşen Trump, çok sayıda takipçisini kaybettiğinden yakınmış ve bunun kişisel profiline karşı özel olarak yapılmış bir az gösterme vakası olduğunu savunmuştu.

Beyaz Saray’ın söz konusu etkinliğine çok sayıda sosyal medya uygulamasında üst düzey yetkili olan kişilerin katılacağı duyuruldu.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,210AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Facebook, Beyaz Saray’daki sosyal medya zirvesine davet edilmedi

birgun.net -
Facebook, Beyaz Saray tarafından her yıl düzenlenen sosyal medya zirvesine bu kez...
Devamını Oku

Emekliler sefalet zammına isyan etti

BİRGÜN ANKARA -
GİZEM GÖRKEM AYDINEmekli maaşına yapılan yüzde 5’lik...
Devamını Oku

Filipinler kıyılarına milyonlarca dolarlık kokain paketleri vurdu

birgun.net -
Filipinler'in doğu kıyılarına son birkaç aydır piyasa değeri milyonlarca dolara ulaşan kokain...
Devamını Oku

Bu da oldu: Bamyanın kilosu 18 TL’yi gördü

birgun.net -
Pazarcılar, bamyanın kilosunun 10-18 TL arasında değiştiğini belirtti ve fiyatların daha da...
Devamını Oku

Genel-İş Sendikası: Bergama Belediyesi suç işlemektedir!

BİRGÜN İZMİR -
AYCAN KARADAĞGenel-İş Sendikası 4 Nolu Şube, Bergama...
Devamını Oku

İzmir Büyükşehir’den toplu ulaşımda iki müjde

BİRGÜN İZMİR -
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "Halk Taşıt" adıyla başlattığı yarı yarıya...
Devamını Oku

Peskov’dan S-400 açıklaması: Türkiye’ye vaktinde teslim edilecek

birgun.net -
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya yapımı "S-400 hava savunma sistemi parçalarının Türkiye'ye...
Devamını Oku

Kılıçdaroğlu: SETA, iktidarın borozanlığını yapan bir kuruluştur

birgun.net -
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.
Devamını Oku

Serena Williams’a Wimbledon’da para cezası: Raketiyle korta zarar verdi

birgun.net -
Wimbledon Tenis Turnuvası'nda çeyrek finale çıkan ABD'li tenisçi Serena Williams, çim korta...
Devamını Oku

Corbyn: Ekonomiyi korumayan bir anlaşma olursa AB’de kalmayı seçeriz

birgun.net -
İngiltere İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, Muhafazakar Parti'ye çağrıda bulunarak Avrupa Birliği'nden...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi