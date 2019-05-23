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24.05.2019
Anasayfa TEKNOLOJİ Facebook bu yıl 2,2 milyar sahte hesabı sildi

Facebook bu yıl 2,2 milyar sahte hesabı sildi

birgun.net birgun.net

Sosyal medya platformu Facebook, 2019’un ilk üç ayında yaklaşık 2,2 milyar sahte hesabı silerek rekorunu kırdı. 

Facebook’tan yapılan yazılı açıklamada, 2019 yılının ilk çeyreğinde platformdaki yaklaşık 2,2 milyar sahte hesabın silindiği bildirildi.

Son 6 ayda platform üzerinde rahatsız edici sahte hesaplarda ciddi artış yaşandığı ve bunun nedeninin otomatik saldırılar olduğu belirtilen açıklamada, 2018’in ilk çeyreğinde 1,2 milyar hesabın silindiği ve bu yılki rakamın geçen yılı neredeyse ikiye katladığına işaret edildi.

Amerikan basını, söz konusu rakamın, Facebook’un tek çeyrekte en fazla hesap silme rekoru olduğunu yazdı.

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