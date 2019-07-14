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15.07.2019
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‘Facebook fotoğrafların kimler tarafından görüntülendiğini ve paylaşıldığını takip ediyor’

Facebook'un siteye yüklenen fotoğraflara eklediği 'meta veriler' ile fotoğrafları takip altına aldığı, böylece fotoğrafları gören ve paylaşan kişileri anlayabildiği iddia edildi.

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Avustralyalı bir siber araştırmacı, Facebook’un fotoğrafların kim tarafından görüntülendiğini takip ettiğini öne sürdü.

Forbes’un haberine göre Edin Jusupovic isimli araştırmacı, Twitter üzerinden yaptığı açıklamayla Facebook’taki fotoğrafları incelerken anormallik keşfettiğini, fotoğrafların takip edildiğini yaptığı incelemenin ardından fark ettiğini söyledi.

Jusupovic, Faceook’un takip mekanizmalarının “şok edici” olduğunu söylerken, Facebook’un siteye yüklenen fotoğrafları kendi platformu dışında da takip edebileceğini ve başlangıçta kim tarafından siteye yüklendiğini bulabileceğini söyledi.

Facebook’un yüklenen görsellere eklediği “meta veriler” ile görselleri takip altına aldığı ve fotoğrafları gören ve paylaşan kişileri bu şekilde takip ettiği aktarılıyor. Habere göre Facebook, görselleri 2016 yılından beri takip altında tutuyor. Facebook’un görselleri gören ve paylaşan kişileri takip ederek, kişiler arasında bağlantı kurduğu ve gösterdiği reklamları buna göre seçtiği aktarılıyor.

5 MİLYAR DOLAR CEZA VERİLDİ

Facebook, sıklıkla veri gizliliğini ihlal etme ve kullanıcıların verilerini kötüye kullanma suçlamalarıyla karşı karşıya kalıyor.

Sosyal medya platformu, son olarak Cambridge Analytica skandalı sebebiyle ABD kuruluşları tarafından 5 milyar dolar cezaya çarptırılmıştı.

Facebook’a ‘kişisel veri haklarını ihlal etmek’ suçundan 5 milyar dolar ceza

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