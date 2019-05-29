Facebook, hata raporu yollamayı kolay hale getiriyor

Sosyal medya devi Facebook, uygulamada yaşanan hataları bildirmeyi kolay bir hale getirecek. Artık telefonunuzu sallayarak, karşılaştığınız hatayı şirkete bildirebileceksiniz.

Şirketin uygulamaya yapacağı yeni bir güncelleme ile kullanıcılar karşılaştıkları hatayı Facebook’a bildirmek için telefonlarını sallamaları yeterli olacak. Bu aşamadan sonra kullanıcının karşısına özel bir menü çıkacak ve buradan gerekli raporları gönderebilecek. Bu özellik iOS uygulamasında tercih olarak eklenmişti. Şimdi Android ve iOS platformlarına ana bir özellik olarak eklenecek.

Bu yenilik sadece hata raporlamayı kolaylaştırmayacak, çözemediğiniz bir Facebook özelliği varsa bunu şirkete bildirmek için de kullanmanız mümkün olacak.

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Facebook da çok sayıda kullanıcıdan gelen bu geri bildirimleri kullanarak söz konusu özelliğin daha anlaşılabilir olması için değişiklikler yapacak.

Raporlama özelliğinin önümüzdeki iki hafta içinde tüm kullanıcılar için kullanıma sunulacağını söyleniyor.