Sosyal paylaşım sitesi Facebook, geliştirdiği ‘Study’ isimle uygulamasıyla kullanıcıların telefondaki aktivitelerini izleyecek. Bu sebeple kullanıcılarına bir ücret ödeyecek.

The Verge teknoloji sitesinin haberine göre, uygulama, kullanıcının telefonuna hangi uygulamaları yüklediği, bu uygulamaları kullanmak için ne kadar zaman harcadığı, hangi ülkede olduğu gibi bilgileri gözlemleyecek. Facebook, telefondaki mesajlar, şifreler ve özel içeriğin yanısıra kullanıcının hangi internet sitelerini ziyaret ettiği bilgilerine ulaşamayacağını söyledi.

Şu anda sadece Android sistemini kullanan platformlarda yer alacak uygulamaya, 18 yaşından küçük kullanıcılar erişemeyecek. Kullanıcıların yaşı, sisteme üye oldukları Facebook hesabı üzerinden kontrol edilecek.

Habere göre Facebook, üyelik aşamasında kullanıcıların banka hesap bilgilerini de alacak ve verilerinin kullanımına izin verenlere ödeme yapacak.

Facebook şu anda bu uygulamayı kullananlara ne kadar para ödeyeceğini açıklamadı. Ancak habere göre, araştırma içersinde yer alan tüm katılımcılara ücretleri tanzim edildi.

Facebook sözcüsü kaç kişiye ödeme yapılacağı ve bu kişilerin nasıl seçileceği konusunda bir yorumda bulunmazken; uygulamanın, Hindistan ve ABD’de başlayacağı ve herkesin Study uygulamasına üye olamayacağı açıklandı.