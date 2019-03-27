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28.03.2019
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Facebook ve Google’ı 122 milyon dolar dolandırdı

birgun.net birgun.net

Evaldas Rimasauskas adlı adam, 2013 ve 2015 arasında Google ve Facebook’u 122 milyon dolar dolandırdı. Rimasauskas, ABD’de görülen dolandırıcılık ve kimlik hırsızlığı davasında ise suçunu kabul etti.

Litvanyalı Evaldas Rimasauskas, basit bir planla Facebook’tan 99 milyon, Google’dan ise 23 milyon dolar çalmayı başardı. Sipariş vermedikleri ürünler için teknoloji devlerine faturalar gönderen adam, şaşırtıcı şekilde, iki şirketten de ödeme aldı.

Rimasauskas, ödeme talepleriyle ilgili şirket yöneticilerinden gelen e-postalarla da dalga geçti.

Rimasauskas, Tayvanlı donanım şirketi süsü verilmiş Quanta Computer Inc adlı şirketi Letonya’da tescil ettirdi. Bu şirket üzerinden Google ve Facebook’a faturalar gönderen Rimasauskas’un Kıbrıs, Litvanya, Macaristan, Slovakya ve Letonya’daki banka hesaplarına ödemeler yattı.

Ancak Rimasauskas sonunda Google tarafından fark edildi ve
ABD’de sahtekarlık, ağırlaştırılmış kimlik avı hırsızlığı ve kara para aklama suçlamalarıyla 30 yıla kadar hapis talebiyle yargılanıyor.

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Geçen hafta hakim karşısına çıkan Rimasauskas, suçlamaları kabul etti.

Rimasauskas, Google ve Facebook’tan aldığı paranın 50 milyon dolarını ceza olarak ödemeyi kabul etti ancak paranın geri kalan bölümüne ne olduğu bilinmiyor.

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