21.03.2019
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Facebook: Yapay zekâmız Yeni Zelanda saldırısının canlı yayınını yakalayamadı

Sosyal medya platformu Facebook'un yapay zekasının Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik yapılan saldırıların canlı yayınını yakalayamadığı ortaya çıktı

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Facebook’tan yapılan yazılı açıklamada, Christchurch kentinde 50 kişinin yaşamını kaybettiği saldırı anlarının sosyal medyadan yayımlandığı anımsatılarak, 17 dakikalık canlı yayın esnasında Facebook’un yapay zekasının bu konuda harekete geçmediği belirtildi.

Açıklamada saldırı videosunun Facebook’un otomatik tespit sistemlerini uyarmadığını çünkü yapay zekanın bu tür videolar için yeterince eğitilmediğini vurguladı.

Canlı yayını kimse şikayet etmemişti

Facebook önceki gün yaptığı açıklamada da 17 dakikalık canlı yayın süresince 200 kişinin videoyu görüntülediği ancak bu sürede kendilerine hiçbir şikayet gelmediğini duyurmuştu.

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Canlı yayın bittikten 12 dakika sonra Yeni Zelanda polisinin Facebook ile irtibata geçtiğine işaret edilen açıklamada, bu ihbarın hemen ardından videonun yayından kaldırıldığı kaydedilmişti. 

Saldırı Facebook’ta canlı yayınlanmıştı

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde, cuma namazı sırasında 10 dakika arayla iki camiye düzenlenen saldırılarda 50 kişi yaşamını yitirmişti. Saldırılar Facebook, YouTube ve Twitter gibi sosyal platformlarda paylaşılmıştı.

Facebook, saldırılardan sonraki ilk 24 saatte dünya çapında 1,5 milyon videoyu platformdan kaldırdığını, 1,2 milyonun ise yüklendiği sırada bloke edildiğini açıklamıştı.

KaynakAA

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