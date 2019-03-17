18.03.2019
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Facebook: Yeni Zelanda saldırısına ilişkin 1.5 milyon videoyu sildik

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Facebook, Yeni Zelanda’daki cami katliamına ilişkin 24 saat içinde yüklenen 1.5 milyon videonun silindiğini açıkladı.

Facebook’un Twitter hesabından yapılan açıklamada şunlar söylendi: “Saldırı sonrası ilk 24 saat içinde dünya çapında paylaşılan 1.5 milyon saldırı videosunu sildik. Bu 1.5 milyon videonun 1.2 milyonu doğrudan yükleme sırasında doğrudan bloke edildi.”

Yeni Zelanda saldırganı Brenton Tarrant, 50 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı Facebook’tan canlı yayınlamıştı.

Facebook, ayrıca saldırı videosunun kurgu programlarıyla editlenmiş ve rahatsız edici görüntülerin kesildiği versiyonlarının da trajediden etkilenen insanlara ve yerel otoritelerin endişelerine saygıdan kaldırılmakta olduğunu duyurdu.

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