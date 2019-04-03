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03.04.2019
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Facebook yine skandalla gündemde: Milyonlarca kayıt Amazon’un sunucularında kamuya açık

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Facebook üzerindeki 100 milyonlarca kaydın, Amerikan perakende devi Amazon’un sunucularında kamuya açık bir şekilde görüldüğü bildirildi. 

Güvenlik firması UpGuard, son dönemde veri skandalları ile gündeme gelen Facebook’ta yeni bir güvenlik açığı bulunduğunu açıkladı. 

Firma, yaptıkları araştırma sonucu, aralarında kullanıcıların yorumları, beğenileri, kullanıcı isimlerinin de bulunduğu 540 milyondan fazla Facebook kaydının Amazon’un bulut bilişim sunucusunda kamuya açık bir şekilde görüldüğünün tespit edildiğini duyurdu. 

Bloomberg’in konuyu haberleştirmesi üzerine Facebook’un Amazon ile irtibata geçtiği ve hatanın düzeltildiği belirtildi. 

Facebook’tan konuya ilişkin yapılan açıklamada ise şirket politikalarının uygulama geliştiricilerinin “kamuya açık veri tabanındaki bilgilerin depolanmasını” yasakladığına işaret edilerek, “Platformumuzdaki insanların verilerini korumak için geliştiriciler ile çalışıyoruz.” ifadesine yer verildi. 

Facebook’un güvenilirliği tartışılıyordu

Nisanda Londra merkezli Cambridge Analytica adlı veri analiz firmasının, Facebook’un 87 milyon kullanıcısının hesaplarından izinsiz topladığı kişisel verileri, ABD’de Kasım 2016’da yapılan başkanlık seçimleri ile İngiltere’de Haziran 2016’daki Avrupa Birliği (AB) referandumunu etkilemek için kullandığına dair suçlamalar, küresel ölçekte bir krize yol açmıştı.

ABD ve Avrupa’daki düzenleyici kurumlar, Facebook hakkında soruşturma başlatmış, gelişmelerin ardından, ünlü sosyal paylaşım sitesinin hisseleri büyük değer kaybetmişti.

Son olarak New York Times gazetesi, Facebook’un, kullanıcılarının kişisel verilerini rızalarını almadan Microsoft, Amazon, Spotify gibi dev şirketlerle paylaştığı ve bu veri miktarının Facebook’un açıkladığından daha büyük boyutlarda olduğunu iddia etmişti.

Netflix ve Spotify gibi bazı şirketler Facebook kullanıcılarının verilerine rızaları dışında ulaştıkları iddialarını yalanlamıştı.

KaynakAA
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