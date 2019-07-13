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13.07.2019
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Facebook’a ‘kişisel veri haklarını ihlal etmek’ suçundan 5 milyar dolar ceza

birgun.net birgun.net

ABD hükümetine bağlı Federal Ticaret Komisyonu’nun (FTC), kişisel veri haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle Facebook’a 5 milyar dolar ceza verilmesini onayladığı bildirildi.

ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), 2016 yılındaki ABD Başkanlık seçimleri döneminde 87 milyon ABD seçmeninin bilgilerini siyasi danışmanlık firması Cambridge Analytica şirketine vermesi nedeniyle Facebook’a 5 milyar dolar ceza verilmesine ilişkin kararı onayladı.

FTC, Cambridge Analytica skandalına ilişkin Facebook’a Mart 2018 tarihinde soruşturma açmıştı.

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