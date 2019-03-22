22.03.2019
Anasayfa TEKNOLOJİ Facebook'tan şifre açıklaması

Facebook’tan şifre açıklaması

İnternette yer alan Facebook'un kullanıcılarının şifrelerini düz metin biçiminde tuttuğu iddialarına ilişkin Facebook'tan açıklama yapıldı.

birgun.net birgun.net

Sosyal medya platformu Facebook, kullanıcı şifrelerinin düz metin olarak saklandığını açıkladı.

Facebook açıklamasında, milyonlarca Facebook kullanıcısının şifresinin düz metin olarak saklandığı ancak şifrelerin şirket içi sunucularda tutulduğu ve bu bilgilere dışarıdan erişilemeyeceği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Facebook çalışanlarının bu bilgilere ulaşımı kötüye kullanmalarıyla ilgili herhangi bir kanıt olmadığı da belirtildi.

Siber güvenlik uzmanı Andrei Barysevich, güvenlik kurallarına göre şifrelerin düz metin olarak saklanmaması gerektiğine işaret ederek, Facebook gibi büyük bir şirketin şifreleri düz metin olarak tutmasının geçerli bir sebebi olmadığını söyledi.

İlginizi çekebilir:  Facebook: Yapay zekâmız Yeni Zelanda saldırısının canlı yayınını yakalayamadı

“Krebs on Security” isimli blog sayfasında, Facebook’un 600 milyon civarında kullanıcısının şifresini yıllarca düz metin olarak tutulduğu bilgisi yer almıştı.

SON HABERLER

Economist: Erdoğan saldırıları siyasi puan toplamak için kullandı

birgun.net -
İngiltere'de yayımlanan haftalık The Economist dergisi son sayısında, AKP Genel Başkanı ve...
Devamını Oku

Rekabet Kurulu’ndan 24 yaş meyve sebze toptancısına soruşturma

birgun.net -
Rekabet Kurulu'nca, İstanbul, Ankara ve Antalya'da yaş meyve ve sebzelerin toptan satışı...
Devamını Oku

BM: Golan Tepeleri’nin statüsünde değişiklik yok

birgun.net -
BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, Golan Tepeleri’nin statüsüyle ilgili durumun aynı...
Devamını Oku

Trump, açıklanmayan yaptırımları geri çekti

birgun.net -
ABD Başkanı Donald Trump'ın "Bugün açıklanan Kuzey Kore yaptırımlarını geri alıyorum" şeklindeki...
Devamını Oku

ABD’den İran’a yeni yaptırım

birgun.net -
ABD yönetimi, İran'ın nükleer silahla ilgili çalışmalarında yer aldıkları ya da bunlara...
Devamını Oku

UEFA, Neymar’ı suçlu buldu

birgun.net -
UEFA, Manchester United ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle...
Devamını Oku

Sarı Yeleklilerin gösterilerinde güvenlik güçlerine ateş açma izni verildi

birgun.net -
Fransa'da Sarı Yeleklilerin hafta sonu yapmayı planladığı gösteri sırasında güvenlik güçlerinin hayati...
Devamını Oku

İDO’dan Cumhur İttifakı’nın Yenikapı mitingi nedeniyle sefer iptalleri

birgun.net -
İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş (İDO) Cumhur İttifakı'nın 24 Mart Pazar günü Yenikapı'da...
Devamını Oku

Aşı reddi artışı salgın ve ölümlere neden olabilir

birgun.net -
Türk Eczacıları Birliği (TEB), gerçek dışı bilgilerle aşıyı reddetme eğiliminin salgın ve...
Devamını Oku

Kati Piri’den Erdoğan’a yanıt: Toplumu bölerek tehlikeli bir atmosfer yaratıyor

birgun.net -
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İslam düşmanlığı" ile suçladığı...
Devamını Oku
© BirGün Gazetesi