Facebook’un kripto para birimi Libra’yla ilgili yeni gelişme

Haziran ayında Facebook’un tanıttığı kripto para birimi olan Libra’yla ilgili ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin’den açıklama geldi. Buna göre, ABD’nin söz konusu para birimine soğuk bakmadığı ilk kez kamuoyuna açıklandı.

CNBC‘nin haberine göre, Steven Mnuchin geçtiğimiz gün düzenlenen basın toplantısında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Başta Facebook’un Libra’sı olmak üzere diğer kripto para birimleri hakkındaki endişelerini dile getiren Mnuchin, “Kripto para birimleri denetim altında tutulmazsa birçok yasa dışı faaliyette kullanılmaları mümkün” dedi.

Kripto paraların vergi kaçakçılığı, haraç, fidye, insan ticareti ve diğer yasa dışı durumlarda da potansiyel olarak kullanılabileceğini belirten Mnuchin, bu teknolojiye soğuk bakmadıklarını da dile getirdi. Facebook ise henüz yasal düzenlemeler çözülene kadar Libra para birimini kullanıma sunmayacağını açıklamıştı.