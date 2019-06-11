Facebook’un yeni özelliği ‘stalker’lar için risk oluşturdu

Facebook, fotoğrafa çift tıklayınca beğenme özelliğini sessiz sedasız bir şekilde sistemine ekledi.
Özelliği sosyal medya uzmanı Matt Navarra fark ettikten sonra Twitter’dan paylaştı. Navara attığı tweet’te “Yeni! Facebook artık iOS’ta paylaşımlara çift tıklayınca beğenmenize olanak tanıyor” dedi.
Bu özellik, Facebook’u Instagram’a daha benzer hale getirmek için yeni bir adım.
Facebook üzerinden başkalarının profilini gizlice ziyaret eden, ‘stalker’lar bu durumdan olumsuz şekilde etkilenebilir.
Özellik şu an iOS’ta bulunuyor. Yakın zamanda Android’e de gelmesi bekleniyor.
Kaynak: Tekno Safari