22.2 C
Istanbul
11.06.2019
Anasayfa TEKNOLOJİ Facebook'un yeni özelliği 'stalker'lar için risk oluşturdu

Facebook’un yeni özelliği ‘stalker’lar için risk oluşturdu

birgun.net birgun.net

Facebook, fotoğrafa çift tıklayınca beğenme özelliğini sessiz sedasız bir şekilde sistemine ekledi.

Özelliği sosyal medya uzmanı Matt Navarra fark ettikten sonra Twitter’dan paylaştı. Navara attığı tweet’te “Yeni! Facebook artık iOS’ta paylaşımlara çift tıklayınca beğenmenize olanak tanıyor” dedi.

Bu özellik, Facebook’u Instagram’a daha benzer hale getirmek için yeni bir adım.

Facebook üzerinden başkalarının profilini gizlice ziyaret eden, ‘stalker’lar bu durumdan olumsuz şekilde etkilenebilir.

Özellik şu an iOS’ta bulunuyor. Yakın zamanda Android’e de gelmesi bekleniyor.

Kaynak: Tekno Safari

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,584AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Deniz kaplumbağalarının ölüm nedenleri: Balıkçı ağları, misinalar, plastik poşetler…

birgun.net -
Antalya’nın Çıralı, Olimpos ve Mavikent sahillerinde, 2 buçuk ayda 9 caretta ve...
Devamını Oku

Facebook’un yeni özelliği ‘stalker’lar için risk oluşturdu

birgun.net -
Facebook, fotoğrafa çift tıklayınca beğenme özelliğini sessiz sedasız bir şekilde sistemine ekledi.
Devamını Oku

Google haber kuruluşlarından 4.7 milyar dolar kazandı

birgun.net -
Amerikan teknoloji devi Google, online olarak hizmet veren haber kuruluşlarının ürettiği...
Devamını Oku

‘Hiçbir altyapı bu kadar asfaltı kaldırmaz’

birgun.net -
Dilek YeğinAnkara’da önceki gün yaşanan sel felaketi,...
Devamını Oku

Kârların yüzde 88’i faaliyet dışı gelirlerden

HAYRİ KOZANOĞLU -
Bildiğiniz gibi 28 Mayıs 2019’da İstanbul Sanayi Odası (İSO) ‘Türkiye’nin 500 Büyük...
Devamını Oku

Küçücük çocuklar çalışırken ölüyor

birgun.net -
Yarın 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü. Türkiye’de 2 milyona...
Devamını Oku

İbranameye çekince koymak işe yarayabilir

HÜSEYİN İRFAN FIRAT -
SORU: Yaklaşık 2 yıldır çalıştığım işyerinden satışlarımın düşük olduğu gerekçesiyle çıkarılıyorum ki...
Devamını Oku

150 bin sandık görevlisi

HÜSEYİN ŞİMŞEK -
İstanbul seçimleri için çalışmalarını sürdüren CHP’de Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Genel Başkan...
Devamını Oku

23 Haziran Erdoğan’ı koruma seçimi: Yenilirse Yıldırım yenilsin

birgun.net -
POLİTİKA SERVİSİEkrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım’ın yarışacağı...
Devamını Oku

Leyla Güven, yeni dönemde Meclis’te olacak

HÜSEYİN ŞİMŞEK -
Geçen yıl yapılan seçimlerde milletvekili seçilen ancak cezaevinde olduğu için yemin ederek...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi