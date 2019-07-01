Faciada yaşamını yitirenlerin aileleri: Tüm sorumlular yargılansın

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, 25 kişinin öldüğü yüzlerce kişinin yaralandığı tren faciasıyla ilgili sadece 4 TCDD personelinin yargılandığı dava başlıyor. 8 Temmuz 2018’de meydana gelen faciaya ilişkin davanın ilk duruşması, 3 Temmuz’da Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Faciaya sebep olan, gerekli önlemleri almayan asıl sorumluların da yargılanmasını isteyen kazada yakınlarını kaybeden aileler, adalet talebinden vazgeçmeyeceklerine dikkat çekerek destek amacıyla herkesi davanın görüleceği gün Çorlu Adliyesi’ne davet etti.

ADALETİ NE YAZIK Kİ BULAMADIK

Kazada 14 yaşındaki kızı Bihter, kız kardeşleri Derya Kurtuluş, Emen Duman ile yeğeni 6 aylık Beren Kurtuluş’u kaybeden Zeliha Bilgin, çok zor günler yaşadıklarını belirterek, artık adalet istediklerini söyledi. Kazada ihmaller zinciri olduğuna dikkat çeken Bilgin, “Geride bıraktığımız 11 ayımız var, adalet mücadelemiz var. Bu kadar büyük acılarla adalet arayışımız var. Çaldığımız kapılar var, her şey ortada. İstediğimiz adaleti ne yazık ki bulamadık” dedi.

Zeliha Bilgin

BAŞKA CANLAR YANMASIN DİYE

Artık mahkemenin başlayacağını ve burada 4 kişinin yargılanacağını belirten Bilgin, “Bizim istediğimiz bu değildi. Ailelerin isteği tüm sorumluların yargılanmasıydı. Adaletli bir şekilde bu ihmal zincirine kimler imza attıysa hepsinin karşımıza çıkıp tek tek hesap vermesiydi. Ne benim evladım, 2 kardeşim, yeğenim, hiçbirinin geri gelmeyeceğini biliyoruz. 11 aylık adalet arayışı mücadelesinde verdiğimiz çaba, bu ihmaller yüzünden başka canlar yanmasın, diyeydi” diye konuştu.

PES ETMEYECEĞİZ

Kazada 6 aylık bebeği Beren ile eşi Derya Kurtuluş’u kaybeden Melih Kurtuluş da sadece 4 kişinin değil, tüm sorumluların yargılanmasını istediklerini dile getirdi. Kazanın ardından aylarca adalet arayışını sürdürdüklerini anlatan Kurtuluş, “Amacımız, kazayla ilgili tüm sorumluların yargılanması. Bugüne kadar bu konudaki taleplerimiz reddedildi; ama bu pes edeceğimiz anlamına gelmiyor. Anayasa Mahkemesi’ne taşıyacağız. Tabi dava sürecini de görmek gerekiyor. Bilirkişi raporuna da itirazımız oldu” diye konuştu.

Melih Kurtuluş

TCDD YÖNETİCİLERİ YARGILANMALI

TCDD yöneticilerinin de yargılamaya dahil edilmesini istediklerini belirten Kurtuluş, “Böyle bir talebimiz olacak ve bunda ısrarcı olacağız. Gerekirse daha sonraki süreçte dava açacağız. Tutanaklara baktığınız zaman bu kaza öncesinde menfezle ilgili mayıs ayında tutanak tutulduğu görünüyor. Zaten iç denetim raporunda da menfezle ilgili sorun tespit edildikten sonra beton sıklaştırma yapılmağı ortaya konulmuş. Bu iç denetim raporuna rağmen göz ardı edilen bir durum var savcılık iddianamesinde. Bunlara da itirazımız olacak. Hakkımızı arayacağız. Bizim canlarımız gitti” dedi.

MÜCADELEDEN VAZGEÇMEDİLER

Siyasetçiler dahil, bakan ve TCDD genel müdürünün de hesap vermesini isteyen aileler, gerçek sorumluların hesap vermesi için nisan ayında Çorlu Adliyesi önünde ‘Adalet Nöbeti’ başlatmıştı. Aileler, Çorlu’nun ardından Uzunköprü ve İstanbul’da da eylemlerini sürdürdü. Son olarak Ankara’da Anayasa Mahkemesi (AYM) önünde de bir araya gelerek taleplerini dile getirip mahkemeye dilekçe veren aileler bir de polis saldırısına maruz kaldı.