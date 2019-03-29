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29.03.2019
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Facianın yanında seçim sohbeti

HÜSEYİN ŞİMŞEK HÜSEYİN ŞİMŞEK

Ankara’da İskitler Ata Sanayi Sitesi’nde 3 katlı metruk binada çıkan ve ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiği olay yerine gelen AKP’li milletvekili ile belediye başkanı, seçim sohbeti yaptı. 

Afgan kağıt toplayıcı gençlerin yaşamını yitirdiği Ata Sanayi Sitesi’ne gelen AKP Ankara Milletvekili ve Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, olay yerini inceledikten sonra gazetecilere kısa bir açıklama yaptı. Çam, daha sonra bu dönem Yenimahalle Belediye Başkan adayı olan Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki’nin yanına giderek başsağlığı diledi. Tiryaki ile Çam daha sonra seçim çalışmaları hakkında sohbet etmeye başladı.

Çam, Tiryaki’ye gülümseyerek “Başkanımız çok söz verdi yardımcı oluyoruz. Sandıktan iyi bir şey çıkar inşallah” dedikten sonra facia alanından ayrıldı. 

Ankara’da yangın: 5 kişi hayatını kaybetti


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