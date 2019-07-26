Faiz ve döviz kurundan daha büyük bir sorun var: Ekonomiye güvenen yok

Türkiye İstatistik Kurumu sektörel güven endekslerini yayımladı. İnşaat, perakende ve hizmetler sektörü güven endeksleri veri tarihinin en kötü temmuz ayını yaşıyor. Diğer yandan dipteki inşaat sektörü güveni temmuzda, hazirana göre artış gösterse de perakende ve hizmetler sektörü güveni yine düşüş gösterdi.

Ekonomistler tarafından en büyük sorun olarak görülen güven kaybı yüzünden tasarruf sahipleri yeni yatırım yapmıyor, tasarrufu olmayanlar ise kredi kullanmıyor. Özellikle inşaatta dipteki ilerleyiş sürüyor. İnşaat sektörü güven endeksi temmuzda önceki aya göre yüzde 3,8 yükselmesine rağmen 200 üzerinden 52,4 değerini aldı.

Hizmetlerde yatırım beklentisi yok

TÜİK; hizmet, perakende ve inşaat sektörlerine uygulanan aylık eğilim anketleriyle işyerinin mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerini ve yakın gelecek için beklentilerini ölçüyor. Bunun için bu işyerlerinin yöneticilerine anket çalışması uyguluyor. Buna göre güven endeksleri doğrudan sektörün içinden beklentileri gösteriyor. Türkiye ekonomisinin en büyük hacimli sektörü hizmetler sektörü olduğu için hizmet sektöründeki gelişmeler ekonomiyi doğrudan etkiliyor. Ancak temmuz ayı hizmet sektörü güveni veri tarihinin temmuz ayı içindeki en kötü puanını aldı. Hizmet sektörü güven endeksi 200 üzerinden 83,5 puan oldu. Hizmetler sektörü eğilim anketinin detayları şu şekilde;

• İş durumu: yüzde 2,9 azaldı

• Hizmetlere olan talep: yüzde 1,6 azaldı

• Hizmetlere olan talep beklentisi: yüzde 2,1 azaldı

Diğer yandan her 6 ayda bir ölçülen hizmet sektöründeki yatırım beklentisi de geçen yılın temmuz ayında 98,6 değerini alırken, bu yıl temmuzda 90,9 değerini aldı. Güven endekslerinde 100’ün altı beklentinin olumsuz olduğu anlamına geliyor.

Perakendede stokta mal birikiyor

Ekonominin en temel sorunlarından biri yurtiçinde talebin yetersiz olması. Yurttaşın alım gücünün düşmesi perakende ticaret sektöründe satışların gerilemesine sebep oluyor. Satılamayan mal ve hizmetler de stoklara konuyor, böylece işletmelerin stok maliyetleri artıyor. Ağustos, eylül, ekim aylarında döviz kurunun yükselmesiyle içeri satılamayan mallar ihraç edilmiş ve stoklar erimişti. Ancak ihracat kanallarının yavaşlaması yüzünden stoklar mayıs ayından beri büyümeye devam ediyor. Bu durumunda etkisiyle yatırım beklentisi de tıpkı hizmet sektöründe olduğu gibi 100 puanın altında 89,9 puan değerini aldı.

İnşaat cephesinde yeni bir şey yok

İnşaat sektörü faizlerin yükselmesi yüzünden ani duruş sorunuyla karşı karşıya. Türkiye’de 1 milyonun üzerinde konut stoğu olduğu düşünülüyor. Buna karşın konut stoğunu azaltacak iç talep ise bulunmuyor. Yabancıya satış yöntemiyle stoklar eritilmeye çalışılsa da yabancının talebi stoğu eritecek büyüklükte değil. Bu sebeplerle inşaat sektöründe güven endeksi puanı 200 üzerinden 52,4 puan olarak gerçekleşti.