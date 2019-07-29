Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, transfer çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Cengiz, Luyindama transferinin bitirdiklerini belirtirken Falcao transferi için uğraştıklarını söyledi.

Galatasaray Spor Kulübü’nün kurucusu Ali Sami Yen, 68. yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

Başkan Mustafa Cengiz, törenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı, sarı kırmızılı ekibin sezon öncesi durumuna ve transfer çalışmalarına dair bilgi verdi.

Cengiz, transferlere ilişkin şu bilgileri verdi:

“Falcao transferi için uğraşıyoruz. Luyindama’yı bitirdik. Dün bir maç oynadık, oradaki çocukları gördünüz. Bizim yüreğimizi kabarttılar. Ben tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. Tek bir takımın başarılı olması ülke için yeterli olmaz. Yapılandırmanın bir an önce halledilmesini bekliyoruz.”