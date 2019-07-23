“Falcao transferinin olma ihtimali yüzde 50”

Galatasaray’ın Radamel Falcao transferinde Jorge Mendes ile birlikte çalışan menajer Ahmet Bulut, A Spor‘a açıklamalarda bulundu.

İlk adımların atıldığını belirten Bulut, “Falcao’nun Galatasaray’a transferi kolay bir transfer değil ama adım atıldı. Her şey çok sıcak. Transferin olma ihtimali yüzde 50. Bonservissiz gelecek diye bir şey yok” ifadelerini kullandı.

Monaco’da vergiden muaf olarak 8.5 milyon avroya yakın maaş kazanan ve 1 yıllık sözleşmesi kalan 33 yaşındaki Kolombiyalı santrfor, yıllık 6 milyon avrodan 3 yıllık sözleşme talep ediyor.