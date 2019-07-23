24.8 C
Istanbul
24.07.2019
Anasayfa SEÇTİKLERİMİZ "Falcao transferinin olma ihtimali yüzde 50"

“Falcao transferinin olma ihtimali yüzde 50”

birgun.net birgun.net

Galatasaray’ın Radamel Falcao transferinde Jorge Mendes ile birlikte çalışan menajer Ahmet Bulut, A Spor‘a açıklamalarda bulundu.

İlk adımların atıldığını belirten Bulut, “Falcao’nun Galatasaray’a transferi kolay bir transfer değil ama adım atıldı. Her şey çok sıcak. Transferin olma ihtimali yüzde 50. Bonservissiz gelecek diye bir şey yok” ifadelerini kullandı.

Monaco’da vergiden muaf olarak 8.5 milyon avroya yakın maaş kazanan ve 1 yıllık sözleşmesi kalan 33 yaşındaki Kolombiyalı santrfor, yıllık 6 milyon avrodan 3 yıllık sözleşme talep ediyor.

İlginizi çekebilir:  Gareth Bale'e inanılmaz transfer teklifi

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,542AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Beyaz Saray’da ‘Türkiye’ toplantısı: Olası yaptırımlar görüşülüyor

birgun.net -
Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımına ilişkin yaptırımların görüşülmesinin beklendiği Beyaz Saray toplantısı başladı.
Devamını Oku

IMF büyüme tahminlerini aşağı çekti

birgun.net -
Uluslararası Para Fonu, Washington'daki merkezinde açıkladığı Küresel Ekonomik Görünüm Raporu'nda ABD ve...
Devamını Oku

ABD: İran’a ait ikinci bir insansız hava aracı düşürmüş olabiliriz

birgun.net -
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Kenneth McKenzie, bir savaş gemisinin geçtiğimiz...
Devamını Oku

’30 Ağustos halkı ilgilendiren bir bayram değil’ diyen AKP’li belediye başkanından geri adım

birgun.net -
Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Temmuz ayı toplantısı ikinci oturumu gerçekleşti. AKP'li Alinur...
Devamını Oku

Hakan Atilla Türkiye’ye gönderiliyor

birgun.net -
Eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, Türkiye'ye gönderilecek.
Devamını Oku

Hasankeyf için çağrı yapıldı

birgun.net -
BERKAY SAĞOLİzmir Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi...
Devamını Oku

5 ayda 724 bin kişi icralık oldu

birgun.net -
Kredi kartı ve tüketici kredisi borcunu zamanında ödeyemediği için icralık olanların sayısının...
Devamını Oku

ABD Savunma Bakanı belli oldu

birgun.net -
ABD Kongresi, ABD Savunma Bakanlığı'na ABD Başkanı Donald Trump tarafından aday gösterilen...
Devamını Oku

Çankırı’da ‘Boris Johnson’ sevinci: ‘Buradaki sülalesine Sarıoğlangiller derler’

birgun.net -
İngiltere Başbakanı Theresa May'in, 7 Haziran’da partisinin liderliğinden...
Devamını Oku

CHP’li gençlerden hunili eylem

birgun.net -
AYCAN KARADAĞCHP Konak Gençlik Kolları, Konak Kemeraltı...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi