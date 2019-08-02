Faruk Bildirici RTÜK kararını değerlendirdi: Mevzuatta boşluklar var, sansüre karşı değerlendirmeliyiz

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu(RTÜK) üyesi Ombudsman Faruk Bildirici, internet yayınlarının RTÜK denetimine girmesine ilişkin yönetmeliği kendi blogunda yazdığı “Yeni düzenleme hangi yayınları kapsıyor?” başlıklı yazısında anlattı.

“Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Medya ombudsmanı ve CHP RTÜK üyesi Faruk Bildirici yeni yönetmeliği “Siyasi iktidarın sansür, sınırlandırma ve hizaya çekme çabası” sözleriyle eleştirdi. Kendi blogunda konuya ilişkin detaylı bir açıklama yayımladı.

Bu mevzuatta ciddi boşluklar ve gri alanlar olduğunu ifade eden Bildirici, “Bu boşluklar ve gri alanlar, bağımsız ve eleştirel yayınların iktidarın sansür, sınırlandırma ve hizaya çekme çabasından uzak kalabilmesi yönünde değerlendirilmelidir” dedi.

Yeni düzenlemenin hangi yayınları kapsadığını ise şöyle aktardı:

“‘Hangi yayınları kapsayacak’ soru ve endişeleri karşısında yönetmelikteki bazı hükümlere dikkat çekmek istiyorum:

1- Bu yasa ve yönetmelik “radyo ve televizyon yayınlarının internet ortamından sunumu” ile ilgili. Bireysel iletişim ile “rd-tv hizmetlerini internet ortamından iletmeye özgülenmemiş yayınlar” bu düzenleme kapsamı dışında…

2- İnternet ortamından yapılan rd-tv yayınlarının “özgülenmiş yayın” kabul edilebilmesi için “bir yayın akış çizelgesi” çerçevesinde düzenli rd-tv yayını yapmaları gerekiyor. Bu nedenle yönetmeliğin internet ortamındaki değişik mecralarda günlük ve düzenli bir program akış çizelgesi ile yayın yapmayanları kapsamadığı söylenebilir.

3-Bu konudaki belirsizliklerde RTÜK’ün tavrı belirleyici olacak. RTÜK, Eylül ayından itibaren “bu düzenleme kapsamına girdiği halde lisans başvurusunda bulunmayanları tespit edip Üst Kurul’un internet sitesinden duyurmaya” ve yazılı uyarıda bulunmaya başlayacak. Bu uyarıyı alanların başvuruda bulunup üç aylık lisans ücretini peşin yatırmaları gerekecek. (10.madde) Kısacası çeşitli dijital mecralarda ve sosyal medyada eleştirel ve bağımsız yayıncılık yapanların şimdi telaşlanmasına, başvurmasına gerek yok. RTÜK uygulamalarını beklemelerinde yarar var.

4- Yasa ve yönetmeliğin kapsadığı ikinci grup yayınlar da “İsteğe bağlı yayın hizmetlerini internet ortamından sunan platformlar”. Bu konudaki hükümler açık, “isteğe bağlı yayın hizmetlerini bir katalog içinde sunan” bütün platformlar bu kapsama giriyor. Bu platformların bir ay içinde “yayın iletim lisansı” için başvurmaları gerekecek.