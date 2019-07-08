26.3 C
Istanbul
08.07.2019
Anasayfa DÜNYA Faşist Altın Şafak meclise giremedi

Faşist Altın Şafak meclise giremedi

Yunanistan'ın faşist partisi Altın Şafak, dün gerçekleştirilen seçimlerde yüzde 2,95 oy alarak meclis dışı kaldı. Altın Şafak'ın mecliste 18 vekili bulunuyordu.

birgun.net birgun.net

Yunanistan’da dün gerçekleştirilen seçimlerde faşist parti Altın Şafak uzun süreden sonra ilk kez meclis dışı kaldı. Bir önceki seçimlerde yüzde 7 oyla meclise 18 milletvekiliyle giren Altın Şafak, son seçimde yüzde 2,95 oy alarak yüzde 3 barajını aşamadı.

AP’nin haberine göre 2015 seçimlerinde ülkenin en büyük üçüncü partisi haline gelen Altın Şafak, dünkü seçimlerde meclis dışı kalmasının ardından açıklama yaptı. Açıklamada “Düşmanlarımıza ve sözde dostlarımıza sesleniyoruz: Altın Şafak bitmedi” denildi.

Partinin “Bolşevizme ve vahşi kapitalizme karşı zorlu bir mücadele içinde olduğu” öne sürülen açıklama, Nazilerin “Sieg heil” selamına atıfta bulunularak “Zafere selam” sözleriyle bitirildi.

1985 yılında kurulan Altın Şafak, 2012’den beri yapılan dört seçimde meclise girmeyi başarmıştı. Son seçimlerde desteğini kaybettiği görülen parti pek çok davayla karşı karşıya. Parti üyeleri Eylül 2013’te solcu şarkıcı Pavlos Fissas’ı öldürmenin de aralarında bulunduğu pek çok suçlamayla yargılanıyor. Altın Şafak lideri Nikos Mihaloliakos da yasadışı faaliyetleri sebebiyle yargılanan isimler arasında.

Habere göre Neo-Nazi parti Altın Şafak, destek kaybetmesinin ardından kendisini “daha az aşırı” göstermeyi ve Avrupa Birliği içerisindeki “AB karşıtı” partilere yakınlaşmayı planlıyor. Parti yönetiminin İtalya’nın göçmen karşıtı hükümetine yakınlık duyduğu aktarılıyor.

Yunanistan’da resmi olmayan sonuçlara göre seçimin kazananı belli oldu

İlginizi çekebilir:  Yunanistan bugün sandık başında

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,190AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Faşist Altın Şafak meclise giremedi

birgun.net -
Yunanistan'da dün gerçekleştirilen seçimlerde faşist parti Altın Şafak uzun süreden sonra ilk...
Devamını Oku

Güneş koruyucusu seçerken dikkat!

birgun.net -
Yaz mevsimi ve iklim krizinin sebebiyle güneşin olumsuz etkileri artık büyük sorun....
Devamını Oku

Bakanlıktan Sıla’ya yasak: Program revize edilecek

birgun.net -
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sanatçı Sıla'nın da sahne alacağı Bakanlığın...
Devamını Oku

‘Arap Baharı’nın kahramanları direniyor

birgun.net -
DAVID HEARSTMuhammed Mursi’nin koltuğundan indirilmesinin üzerinden...
Devamını Oku

Neden ‘ilerici’ değil, sosyalistiz?

birgun.net -
Natasha Fernández-SılberSosyalist kitleleri örgütleyen insanlardan sık sık...
Devamını Oku

…ve Vedat Muric, Fenerbahçe’de

birgun.net -
OKTAY EVSENFenerbahçe Murat Sağlam, Max Kruse, Allahyar...
Devamını Oku

İstanbul’u kahkaha saracak

birgun.net -
Bu yıl dördüncüsü düzenlenecek Uluslararası İstanbul Komedi Festivali’nin...
Devamını Oku

Dark’tan Erol Evgin sürprizi

birgun.net -
Türk pop müziğinin duayenlerinden Erol Evgin, tüm dünyada heyecanla takip edilen Dark...
Devamını Oku

Mersin’de sahte içkiden ölenlerin sayısı 8’e yükseldi

birgun.net -
Mersin'de son 15 günden bu yana sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle 30'a yakın...
Devamını Oku

Havana rüzgârı İstanbul’da esecek

ÖYKÜ ÖZFIRAT -
Caz piyanisti ve besteci Alfredo Rodríguez ve Afro-Kübalı perküsyon ve vokal stiliyle...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi