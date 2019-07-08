Faşist Altın Şafak meclise giremedi

Yunanistan’da dün gerçekleştirilen seçimlerde faşist parti Altın Şafak uzun süreden sonra ilk kez meclis dışı kaldı. Bir önceki seçimlerde yüzde 7 oyla meclise 18 milletvekiliyle giren Altın Şafak, son seçimde yüzde 2,95 oy alarak yüzde 3 barajını aşamadı.

AP’nin haberine göre 2015 seçimlerinde ülkenin en büyük üçüncü partisi haline gelen Altın Şafak, dünkü seçimlerde meclis dışı kalmasının ardından açıklama yaptı. Açıklamada “Düşmanlarımıza ve sözde dostlarımıza sesleniyoruz: Altın Şafak bitmedi” denildi.

Partinin “Bolşevizme ve vahşi kapitalizme karşı zorlu bir mücadele içinde olduğu” öne sürülen açıklama, Nazilerin “Sieg heil” selamına atıfta bulunularak “Zafere selam” sözleriyle bitirildi.

1985 yılında kurulan Altın Şafak, 2012’den beri yapılan dört seçimde meclise girmeyi başarmıştı. Son seçimlerde desteğini kaybettiği görülen parti pek çok davayla karşı karşıya. Parti üyeleri Eylül 2013’te solcu şarkıcı Pavlos Fissas’ı öldürmenin de aralarında bulunduğu pek çok suçlamayla yargılanıyor. Altın Şafak lideri Nikos Mihaloliakos da yasadışı faaliyetleri sebebiyle yargılanan isimler arasında.

Habere göre Neo-Nazi parti Altın Şafak, destek kaybetmesinin ardından kendisini “daha az aşırı” göstermeyi ve Avrupa Birliği içerisindeki “AB karşıtı” partilere yakınlaşmayı planlıyor. Parti yönetiminin İtalya’nın göçmen karşıtı hükümetine yakınlık duyduğu aktarılıyor.