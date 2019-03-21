‘Faşizm ve Popülizm’ tartışmaları 25 Mart’ta başlıyor

Mimar Sinan Üniversitesi öğrencileri 25 Mart-15 Nisan tarihleri arasında dört hafta sürecek ‘Faşizm ve Popülizm’ tartışma atölyeleri düzenliyor.

Beşiktaş’ta yapılacak atölyede, faşizmin teorik temelleri, niteliği ve değişimleri, farklı coğrafyalarda anlaşılma şekilleri ile günümüze ve ülkemize bir perspekif sunacak şekilde incelenecek.

Atölyede ayrıca ‘popülizm-sağ popülizm’ adlandırmalarının yükselişe geçtiği günümüzde sağ iktidarın temel özelliklerinin ne olduğu irdelenecek.

Atölye dışı tartışmalarında yapılacağı etkinlik 4 hafta boyunca Mimar Sinan Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Cihan Cinemre’nin katılımıyla, Beşiktaş Renkli Limon Kafe’de yapılacak.

Atölyenin programı şu şekilde:

1. Buluşma: 25 Mart Pazartesi 19.00-21.00

2. Buluşma: 1 Nisan Pazartesi 19.00-21.00

3. Buluşma: 8 Nisan Pazartesi 19.00-21.00

4. Buluşma: 15 Nisan Pazartesi 19.00-21.00

Atölyeye kayıt için iletişim: 0531 601 18 79 – 0537 605 16 45