Faşizmle yönetildiğimizi tecrübe ediyoruz

Dokunulmazlıkların kaldırılması kararının ardından çok sayıda milletvekili tutuklanan ve yerel seçimlerde dört belediye başkanına mazbatası verilmeyen HDP’ye yönelik baskılar sürüyor.

HDP’nin “Savaşa hayır, demokraside buluşalım” sloganıyla Diyarbakır’da yapmak istediği yürüyüşte danışmanları gözaltına alınan HDP’li vekiller ile polis ekipleri arasında tartışma yaşandı. HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ, 40 dakika gözaltı aracından çıkarılmazken milletvekili Saliha Aydeniz darp edildi. Yaşanan saldırıların sistematik bir şekilde sürdürüldüğünü ifade eden parti yönetimi, AKP’nin “şiddet politikasını” kınadı.

ART ARDA OPERASYONLAR

Son bir ay içerisinde çok sayıda saldırıya uğrayan, yerel seçimlerin propaganda döneminde de polis operasyonlarıyla karşı karşıya kalan HDP’de bu süreçte onlarca parti üyesi gözaltına alındı, birçoğu tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu operasyonlara karşın “sokağa çıkmaya devam etme” kararı alan HDP’nin Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz, “Diyarbakır’da karşılaştığımız manzara, AKP’nin tüm ülkedeki baskı ve şiddet politikasıyla bire bir bağlıdır” dedi.

VEKİLE DE SALDIRIYORLAR

Türkiye’nin hukuk devleti olma özelliğini yitirdiğini, şiddet politikalarıyla yönetildiğini ifade eden Aydeniz, “Önlerine kim gelirse gelsin şiddet uygulamaktan kaçınmıyorlar. Halka nasıl saldırıyorlarsa vekile de öyle saldırıyorlar. Önlerinde ‘şiddetle yönetme’ hedefi var. Faşizmle yönetildiğimizi her seferinde tecrübe ediyoruz” diye konuştu.

BİRLİKTE YAŞAMA MÜCADELESİ

Polis ekiplerinin bölge illerinin tümünde keyfi bir şekilde sokakları abluka altına aldığını, hiçbir şey yapmadan sokakta yürüyenlerin bile baskıya maruz kaldığını ifade eden Aydeniz, “AKP, şiddeti meşrulaştırmak için güvenlikçi politikalarını öne sürüyor. Ciddi anlamda muhalefet yapan, baskılara direnen ve dimdik ayakta duran HDP’ye saldırmayı bir görev biliyor. Partimizi kriminalize etmeye, seçmenimizi ötekileştirmeye çalışıyorlar. İktidar bu kutuplaştırma iklimini sürdürdükçe bizler de baskı, şiddet ve gözaltılara rağmen birlikte yaşama mücadelemizi sürdüreceğiz” diye konuştu.