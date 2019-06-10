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11.06.2019
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Fatih Altaylı da ortak yayına talip oldu: O programdan sonra yediğim küfürler yedi sülaleme yetti

Fatih Altaylı, İmamoğlu ve Yıldırım'ın karşı karşıya geleceği yayın için "Canlı yayın Didem'in hakkı ama taraflar anlaşırsa ben yaparım" dedi.

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Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu’nun karşı karşıya geleceği canlı yayın için Fatih Altaylı da aday oldu. Altaylı, Erdoğan’la yaptığı yayını da hatırlatarak, “Ama o programdan sonra yediğim küfürler yedi sülaleme yetti” dedi.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, “Şaşırdım mı acaba!” başlığıyla bugün yayımlanan yazısında Uğur Dündar’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları CHP’li Ekrem İmamoğlu ile AKP’li Binali Yıldırım’ın katılacağı canlı yayın moderatörlüğünden vazgeçmesini değerlendirdi. Altaylı “Ben bu işin moderatörlüğünü yapar mıyım? Taraflar anlaşırsa tabii ki yaparım” dedi.

Yayının zorluğuna dikkat çeken Altaylı, “Ne yaparsa yapsın kimseye yaranamaz. Ya tarafların taraftarlarından bir tarafı ama muhtemelen her iki taraf birden moderatöre yüklenecek, moderatör için ağza alınmadık galiz lafları söyleyecek, hakaret edecektir” dedi ve şöyle devam etti: 

“Dündar’ın 50 yıllık kariyerini böylesine çetrefilli bir yayınla riske atmayacağını, kendine sövdürmeyeceğini tahmin ediyordum. Allah biliyor ya yanılmadım. Hem egosunu okşattı. Hem de hakaret işitmekten kurtuldu. Taktik diye ben buna derim.”

Altaylı, “Sen olsan yapar mıydın?” sorusuna ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la yaptığı yayını örnek göstererek yanıt verdi:  “Vallahi ben tahminen Cumhuriyet tarihinin en riskli yayınını yapmış adamım. Bana göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yapılmış son doğru düzgün yayındır. İsteyen oturup bir daha izlesin. Ama o programdan sonra yediğim küfürler yedi sülaleme yetti. Hatta neredeyse mesleğime mal olacaktı.”

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