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17.07.2019
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Fatih Altaylı: Mehmet Şimşek ‘Bir yıl çalışıp para kazanmam lazım’ demiş

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Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Abdullah Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’nun adının geçtiği yeni parti kurma süreciyle ilgili Mehmet Şimşek’in de anılmasıyla ilgili yeni kulis bilgileri paylaştı.

Altaylı, “Mehmet Şimşek ‘Şimdilik’ kaydı ile izin istemiş. Yani yeni partinin, partileşme sürecinde başlangıçta yer almayacakmış” diyerek Şimşek’in mali gerekçeler sunduğunu ifade etti.

Yazının ilgili bölümü şöyle:

“Ali Babacan’ın Gül kokulu partileşme sürecinde en çok konuşulan konulardan biri de eski bakan Mehmet Şimşek’in Babacan’ın yanında yer alıp almayacağı. Oldukça güvenilir bir kaynaktan gelen bilgiye göre, Mehmet Şimşek “Şimdilik” kaydı ile izin istemiş. Yani yeni partinin, partileşme sürecinde başlangıçta yer almayacakmış. Nedeni ise son derece insani. Kendisini partiye davet eden Gül ve Babacan’a Şimşek’in yanıtı şu olmuş: ‘Ne olur bana bir yıl süre verin. Bir yıl çalışıp para kazanmam lazım. Aksi takdirde geçinemem.'”

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