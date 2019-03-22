Fatih Altaylı’ya polise hakaretten para cezası

Nişantaşı’nda aracının park edilmesiyle ilgili tartıştığı polis memuruna küfür ederek tehditte bulunduğu iddiasıyla yargılanan gazeteci Fatih Altaylı, “Kamu görevlisine karşı alenen hakaret” suçundan 16 bin 620 lira adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, polis memurunun şikayetinden vazgeçmiş olması nedeniyle Altaylı hakkında “Tehdit” suçu yönünden ise davanın düşürülmesine karar verdi.

İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Fatih Altaylı ile müşteki polis memuru A.K. katılmadı.

Duruşmada olayı görerek cep telefonuyla kayda alan tanık dinlendi. Tanık, Fatih Altaylı’nın bir polis memuruyla tartışırken gördüğünü, polis memurunun “Bu aracı buraya park edemezsiniz bir tur atıp gelin,” demesi üzerine aralarında sözlü tartışma yaşandığını ve Altaylı’nın polis memuruna küfür ettiğini söyledi.

ALTAYLI BERAAT TALEP ETTİ

Fatih Altaylı’nın avukatı, müvekkilinin olay tarihinde eşinin rahatsızlığı nedeniyle gergin olduğunu, aracı park etme meselesi yüzünden polisin kendisine yaklaşımından dolayı bir takım serzenişlerde bulunduğunu, ancak kesinlikle polis memurunun yüzüne karşı bir hakareti olmadığını belirtti. Altaylı’nın avukatı, müvekkilinin mağdur polisle görüştüğünü ve kamuoyuna yansıyacak şekilde özür dilediğini, polis memurunun da şikayetçi olmadığını belirterek müvekkilinin beraatini talep etti.

HAKARETTEN CEZA VERİLDİ

Mahkeme, sanık Fatih Altaylı’yı “Polis memuruna karşı alenen hakaret” suçundan 16 bin 620 lira adli para cezasına çarptırdı. Mahkeme, Altaylı hakkında mağdurun şikayetinden vazgeçmiş olması nedeniyle “Tehdit” suçu yönünden davanın düşürülmesine karar verdi.

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İddianamede, İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nde polis memuru olarak görev yapan müşteki A.K.’nin, “Harbiye Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi’nde çok sayıda yasak park” anonsu gelmesi üzerine, ekiplerle birlikte bu bölgeye gittiği ve burada park etmiş araçlardan içinde sürücüsü bulunanlara uyarı yaptığı, içinde sürücüsü bulunmayanlara ise cezai işlem uyguladığı belirtiliyordu. Müşteki polis memuru A.K’nin, Fatih Altaylı’nın aracına da cezai işlem uyguladığı, bunun üzerine Altaylı’nın polis memuru ile tartışmaya başladığı, tehdit ettiği ve çeşitli hakaretlerde bulunduğu ileri sürülüyordu. Sanık Fatih Altaylı mahkemede verdiği ifadesinde, olay günü eşinin rahatsızlığından dolayı hastaneye gitmek için yola çıkacaklarını, bu esnada araçta şoförünün bulunduğunu ve kendisi olay yerinde yokken araçla ilgili cezai işlem yapıldığını, eşinin hastalık durumundan dolayı buna sinirlendiğini ve polis memurları ile yaşadığı tartışmada şikayette bulunacağını söylediğini ifade etmişti. Altaylı’nın müştekinin yüzüne karşı da herhangi bir küfür etmediğini, kendi kendine söylenmek için küfür ettiğini de belirtmişti.