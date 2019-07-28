Fatih Erbakan: Bamyanın kilosu 35 lira

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, partisinin Eskişehir İl Teşkilatı tarafından düzenlenen il kongresine katıldı.

Odunpazarı Belediyesi Hasan Polatkan Kültür Merkezi’nde yapılan kongrede konuşan Erbakan, mevcut iktidarın Türkiye’de inanç özgürlüğünün tesis edilmesi için önemli adımlar attığını belirterek, şunları kaydetti:

“Bugün 17 seneden bu yana iktidarda bulunan kadrolar, eski Refah Partili, Milli Görüşçü, dindar, bizim kendi içimizden çıkmış kadrolardır. 17 yıldır iktidarda bulunan bu kadrolar, Türkiye’de inanç özgürlüğünün tesis edilmesi için son derece önemli adımlar atmışlardır. İmam hatipler, Kuran kursları açılmıştır. Başörtüsü zulmü ortadan kaldırılmıştır. Bu adımları atanlara teşekkür ediyoruz. Bu adımların atılmasından da en çok biz memnun oluyoruz ama bizim davamız sadece bundan ibaret değil.”

“Allah razı olsun bunları yapanlardan ama diğer yandan bu 17 senelik iktidar döneminde Türkiye’de işsizlik arttı” diyen Erbakan şöyle devam etti:

“Vergiler, bütçe açığı, devlet; millet ve özel sektör olarak borcumuz arttı. Faizler, döviz kurları, enflasyon, dış ticaret açığı arttı. Türkiye daha çok dışa bağımlı hale geldi. İcra ve iflas dosyaları, yoksulluk ve beyin göçü arttı. Tarımsal üretim değil, tarım üretimine konulan kotalar arttı. Bizim inancımıza göre sadece bireysel ibadetlerin yerine getirilmesi, inanç özgürlüğünün temin edilmesi yeterli değil. İstanbul’da bamyanın fiyatı olmuş 35 lira. Kaynanam ‘bamya 35 lira olmuş’ dedi. Gerçek enflasyon neredeyse yüzde 40 olmuş. İşsizlik yüzde 20’yi geçmiş. Gelir seviyesi bakımından halkın yüzde 40’ı açlık sınırının altında. Peki bunlar ne olacak? Eğer paylaşımda adaleti tesis edemezseniz, milleti açlığa, yoksulluğa terk ederseniz vebalden kurtulamazsınız. Bizim işimiz sadece imam hatip ile, tecvit, kıraat, Kur-an’ı Kerim ile değil. Asıl yapmamız gereken herkese refahın sağlanmasıdır.”