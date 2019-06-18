Fatih Er’in “Binali Yıldırım’ı biz çağırmadık” iddiasına Ünsal Ünlü’den yalanlama

Halkın oylarıyla seçilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, TRT Haber canlı yayınına konuk oldu.

Bir devlet kurumu olan TRT’nin 31 Mart seçimleri sürecinde kendisini davet etmemesine tepki gösteren İmamoğlu’nun “Beni niye davet etmediniz?” diye sorduğu sunucu Fatih Er, “Biz normal şartlarda TRT için birisini arayıp ‘Sizi yayına çağırıyoruz’ demeyiz” iddiasında bulundu.

Fatih Er, AKP’nin adayı Binali Yıldırım’ın resmi başvuruda bulunduğu için 31 Mart sürecinde canlı yayına konuk edildiğini öne sürdü. Bu diyaloğun sosyal medyada gündem olmasının ardından Twitter hesabından açıklama yapan gazeteci Ünsal Ünlü, uzun yıllar TRT’de çalıştığını belirterek Fatih Er’in iddiasının yalan olduğunu söyledi.

Ünsal Ünlü’nün açıklaması şöyle:

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“1982 yılında Radyo Çocuk Saati’nden TRT’ye girdim, 1989 yılında gazeteciliğe TRT Haber Merkezi’nde başladım, kurumu bilirim. “Beni seçim dönemi niye ekrana çıkartmadınız?” diye soran İmamoğlu’na verilen “Biz başvuranları yayına çıkarttık, siz başvurmadınız.” yanıtı düz yalandır! Haber merkezleri konuk listesini hazırlar ve muhataplarına başvuru yapar. “Merhaba, ben geldim. Beni yayına alın” diye ekrana çıkılamaz. Talimatla iş yapan, muktedirlerin inayetiyle TRT’ye paraşütle indirilenler bilmez ama işin namusu bunu gerektirir!”