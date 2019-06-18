23.7 C
Istanbul
19.06.2019
Anasayfa GÜNCEL Fatih Er'in "Binali Yıldırım'ı biz çağırmadık" iddiasına Ünsal Ünlü'den yalanlama

Fatih Er’in “Binali Yıldırım’ı biz çağırmadık” iddiasına Ünsal Ünlü’den yalanlama

birgun.net birgun.net

Halkın oylarıyla seçilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, TRT Haber canlı yayınına konuk oldu.

Bir devlet kurumu olan TRT’nin 31 Mart seçimleri sürecinde kendisini davet etmemesine tepki gösteren İmamoğlu’nun “Beni niye davet etmediniz?” diye sorduğu sunucu Fatih Er, “Biz normal şartlarda TRT için birisini arayıp ‘Sizi yayına çağırıyoruz’ demeyiz” iddiasında bulundu.

Fatih Er, AKP’nin adayı Binali Yıldırım’ın resmi başvuruda bulunduğu için 31 Mart sürecinde canlı yayına konuk edildiğini öne sürdü. Bu diyaloğun sosyal medyada gündem olmasının ardından Twitter hesabından açıklama yapan gazeteci Ünsal Ünlü, uzun yıllar TRT’de çalıştığını belirterek Fatih Er’in iddiasının yalan olduğunu söyledi.

Ünsal Ünlü’nün açıklaması şöyle:

İlginizi çekebilir:  Fatih Portakal: Erdoğan’ın özür dilediği var mı?

“1982 yılında Radyo Çocuk Saati’nden TRT’ye girdim, 1989 yılında gazeteciliğe TRT Haber Merkezi’nde başladım, kurumu bilirim. “Beni seçim dönemi niye ekrana çıkartmadınız?” diye soran İmamoğlu’na verilen “Biz başvuranları yayına çıkarttık, siz başvurmadınız.” yanıtı düz yalandır! Haber merkezleri konuk listesini hazırlar ve muhataplarına başvuru yapar. “Merhaba, ben geldim. Beni yayına alın” diye ekrana çıkılamaz. Talimatla iş yapan, muktedirlerin inayetiyle TRT’ye paraşütle indirilenler bilmez ama işin namusu bunu gerektirir!”

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,691AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

İstanbul-Ankara demiryolu hattı aşırı yağış nedeniyle kapatıldı

birgun.net -
Türkiye Cumhuriyeti Demir Yolları (TCDD), "İstanbul-Ankara demiryolu hattı Arifiye'deki aşırı yağış...
Devamını Oku

Fatih Er’in “Binali Yıldırım’ı biz çağırmadık” iddiasına Ünsal Ünlü’den yalanlama

birgun.net -
Halkın oylarıyla seçilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, TRT Haber canlı yayınına konuk...
Devamını Oku

Erdoğan’dan ortak yayınla ilgili açıklama: Yarın medyada çok daha önemli bir şey göreceksiniz

birgun.net -
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazeteci Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım'ın karşı karşıya geldiği...
Devamını Oku

Ekrem İmamoğlu TRT Haber’de soruları yanıtladı

birgun.net -
Halkın oylarıyla seçilen ancak YSK tarafından mazbatası iptal edilen İBB Başkanı Ekrem...
Devamını Oku

Öykü Arin için Sağlık Bakanlığı’na çağrı: 100 bin numune ‘Öykü’lerin umudu

BİRGÜN İZMİR -
BERKAY SAĞOLAntalya'da lösemi tedavisi gören 4 yaşındaki Öykü Arin...
Devamını Oku

Askerlik süresini 6 aya indiren madde kabul edildi

birgun.net -
TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç Başkanlığı’nda toplandı. Genel Kurul'da...
Devamını Oku

TİM, Erdoğan’ın ‘dış güçler’ senaryosuna film çekti

birgun.net -
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Erdoğan'ın Ağustos ayındaki dolar artışına ilişkin söylediği 'dış...
Devamını Oku

Trump, ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan’ın bakanlık adaylığını geri çekti

birgun.net -
ABD Başkanı Donald Trump, ABD Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan'ın, Bakanlık adaylığını geri çektiğini...
Devamını Oku

Fatih Portakal: Erdoğan’ın özür dilediği var mı?

birgun.net -
Gazeteci Fatih Portakal, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, halkın oylarıyla seçilen İBB Başkabu Ekrem...
Devamını Oku

Çorum’da yıldırım isabet eden çoban yaşamını yitirdi

birgun.net -
Çorum'da sağanak etkili olurken, Boğazkale ilçesinde yıldırım isabet eden çoban Davut Atıl (28)...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi