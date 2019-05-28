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28.05.2019
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Fatih Karagümrük, 14 yıl sonra Spor Toto 1. Lig’de

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TFF 2. Lig play-off finalinde Sakaryaspor’u 2-0 yenen Fatih Karagümrük, Spor Toto 1. Lig’e yükseldi.

Yakılan meşaleler nedeniyle yaklaşık 12 dakika geç başlayan final maçının ilk yarısı golsüz eşitlikle noktalandı.

Fatih Karagümrük, 69. dakikada 1-0 öne geçti. Merkezden gelişen atakta topla ceza sahası dışında buluşan Selçuk yaptığı şık plase ile takımını 1-0 öne geçirdi.

Mücadelede son anlara girilirken Sakaryaspor’da Berk İsmail Ünsal 80. dakikada müsait durumda net bir pozisyonda topu kafayla dışarı gönderdi.

Temponun artış gösterdiği son anlarda sahneye Erkan Zengin çıktı. 87. dakikada rakiplerini bir bir eksilten tecrübeli futbolcu pasını içeri gönderdi, Ahmet Aras topu ağlarla buluşturarak farkı 2’ye çıkardı.

Maçın kalan dakikalarında gol olmayınca Fatih Karagümrük, Menemen Belediyespor ve Keçiörengücü’nün ardından Spor Toto 1. Lig’e yükselen üçüncü ekip oldu.

İstanbul temsilcisi 17 sezon sonra 1. Lig’de mücadele edecek. Öte yandan geçen sezon Afjet Afyonspor’a yenilen Sakaryaspor, 1. Lig hasretine bu sezon da son veremedi.

TFF 2. Lig play-off finalinde Sakaryaspor’u 2-0 yenen Fatih Karagümrük, Spor Toto 1. Lig’e döndü.

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