Fatih Portakal: Bir araştırma oranı geldi, çok heyecanlı bir pazar akşamı yaşayacağız

FOX Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, kendisine ulaşan bir araştırma sonucuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Portakal, “Çok heyecanlı bir pazar akşamı yaşayacağız” yorumunda bulundu.

Portakal 1963’ten beri yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara’yı aynı partinin kazandığını da söyleyerek #haydisandığa etiketiyle seçmenlere sandığa gitme çağrısı yaptı.

İşte, Fatih Portakal’ın o mesajı:

“Bir araştırma oranı geldi. Tablo o ki, çok heyecanlı bir pazar akşamı yaşayacağız; hem Ankara hem de İstanbul için. Geçenlerde duymuştum, 1963’ten beri yerel seçimlerde İst ve Ank için parti benzerliği varmış. Bakalım kurala dönüşmüş bu durum değişecek mi?E o zaman #haydisandığa”

Bir araştırma oranı geldi. Tablo o ki, çok heyecanlı bir pazar akşamı yaşayacağız; hem Ankara hem de İstanbul için. Geçenlerde duymuştum, 1963’ten beri yerel seçimlerde İst ve Ank için parti benzerliği varmış. Bakalım kurala dönüşmüş bu durum değişecek mi?E o zaman #haydisandığa — fatih portakal (@fatihportakal) March 24, 2019