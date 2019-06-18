Fatih Portakal: Erdoğan’ın özür dilediği var mı?

Gazeteci Fatih Portakal, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, halkın oylarıyla seçilen İBB Başkabu Ekrem İmamoğlu için “Ordu valimizden özür dilemedikçe böyle bir makama gelemez” sözleri üzerine tepki gösterdi. Geçmişi hatırlatan Portakal, “Erdoğan’ın sevmediklerine yaptığı türlü hakaretler. Özür dilenen var mıydı acaba?” dedi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamalarla yine Ekrem İmamoğlu’nu hedef aldı. Erdoğan, Ordu’daki VIP krizini yeniden gündeme getirerek, “Böyle bir kişi benim milletimden başta Ordu valimizden özür dilemedikçe, böyle bir adaylığa layık olmaz, böyle bir makama gelemez” dedi.

Gazeteci Fatih Portakal, Erdoğan’ın sözleri üzerine geçmişi hatırlatarak şu açıklamayı yaptı:

“CB Erdoğan, ‘İmamoğlu validen özür dilemeden o makama gelemez,’ diyor. Sadece güldüm, geçmiş aklıma geldi; Erdoğan’ın sevmediklerine yaptığı türlü hakaretler. Özür dilenen var mıydı acaba? Bana dahi etti, dalga geçti. Demek ki özür şart değil. Dilenmese de olabiliyor. Örnek kendi!