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28.06.2019
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Fatih Portakal’dan İmamoğlu’na mesaj

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Gazeteci Fatih Portakal, 23 Haziran’da İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu’nu kutlayan bir yazı paylaştı.

Kişisel Instagram hesabından yaptığı paylaşımda İBB Başkanı İmamoğlu’nu kutlayan gazeteci Portakal, “umarım şeffaflık ve samimiyetinden vazgeçmezsin, hukuk yolundan ayrılmazsın” açıklamasında bulundu.

İBB Başkanı İmamoğlu ile üniversiteden ev arkadaşı olan Portakal, İmamoğlu’na “umarım verdiğin sözlerin birçoğunu yerine getirirsin” diye seslendi.

Fatih Portakal’ın İmamoğlu’na mesajı şöyle:

“Kutlarım @ekremimamoglu ve umarım; şeffaflık ve samimiyetinden vazgeçmezsin, hukuk yolundan ayrılmazsın, kula minnet ettirmezsin, vicdanını köreltmezsin, zafer sarhoşluğuna kapılıp kibirlenmezsin, umarım öfken aklının önüne geçmez, umarım verdiğin sözlerin bir çoğunu yerine getirip yapamadıkların için bahane yaratmazsın, yurttaşların arasında olmaktan vazgeçmezsin, kimseleri kutuplaştırmazsın, senden önce pek çokları gibi aklımızla dalga geçmezsin, umarım değiştirilmezsin, politbüro izlenimini silemeyen partinin çarklarına sen de uymazsın, umarım gelişimin değişimde olduğunu aklından çıkarmazsın, cesaretini yitirmeyip umut olarak görülmeye devam edersin ve umarım seni tanıdığım yıllardaki gibi aynı kalmayı başarabilirsin.”

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Geleceğe not: Arkadaşa hatırlama: Kutlarım @ekremimamoglu Ve umarım; şeffaflık ve samimiyetinden vazgeçmezsin, hukuk yolundan ayrılmazsın, kula minnet ettirmezsin, vicdanını köreltmezsin, zafer sarhoşluğuna kapılıp kibirlenmezsin, umarım öfken aklının önüne geçmez, umarım verdiğin sözlerin bir çoğunu yerine getirip yapamadıkların için bahane yaratmazsın, yurttaşlarin arasında olmaktan vazgeçmezsin, kimseleri kutuplaştırmazsın, senden önce pek çokları gibi aklımızla dalga geçmezsin, umarım değiştirilmezsin, politbüro izlenimini silemeyen partinin çarklarına sen de uymazsın, umarım gelişimin değişimde olduğunu aklından çıkarmazsın, cesaretini yitirmeyip umut olarak görülmeye devam edersin ve umarım seni tanıdığım yıllardaki gibi aynı kalmayı başabilirsin.

A post shared by Fatih Portakal (@fatihportakal35) on

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