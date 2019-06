Fatih Portakal’dan İmamoğlu’na mesaj

View this post on Instagram

Geleceğe not: Arkadaşa hatırlama: Kutlarım @ekremimamoglu Ve umarım; şeffaflık ve samimiyetinden vazgeçmezsin, hukuk yolundan ayrılmazsın, kula minnet ettirmezsin, vicdanını köreltmezsin, zafer sarhoşluğuna kapılıp kibirlenmezsin, umarım öfken aklının önüne geçmez, umarım verdiğin sözlerin bir çoğunu yerine getirip yapamadıkların için bahane yaratmazsın, yurttaşlarin arasında olmaktan vazgeçmezsin, kimseleri kutuplaştırmazsın, senden önce pek çokları gibi aklımızla dalga geçmezsin, umarım değiştirilmezsin, politbüro izlenimini silemeyen partinin çarklarına sen de uymazsın, umarım gelişimin değişimde olduğunu aklından çıkarmazsın, cesaretini yitirmeyip umut olarak görülmeye devam edersin ve umarım seni tanıdığım yıllardaki gibi aynı kalmayı başabilirsin.