Fatih Portakal’dan NTV’den ayrılan Haksever’e tavsiye: Belki kendi adınıza dersler çıkarabilirsiniz

FOX Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, NTV’den ayrıldığını duyuran Oğuz Haksever hakkında sosyal paylaşım sitesi Twitter’da paylaşım yaptı.

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Fatih Portakal yaptığı paylaşımda, “Güle güle Oğuz abi. Umarım mesleki yaşantınızın belki şimdilik olan bu son bölümünü sorgulayıp, kendi adınıza dersler çıkarabilirsiniz. İlerisi için iyi olabilir. Ne dersiniz?” ifadelerini kullandı.

Güle güle Oğuz abi. Umarım mesleki yaşantınızın belki şimdilik olan bu son bölümünü sorgulayıp, kendi adınıza dersler çıkarabilirsiniz. İlerisi için iyi olabilir. Ne dersiniz? https://t.co/q5gRWjsQKP — fatih portakal (@fatihportakal) July 30, 2019

NTV‘ye veda ettiğini kaleme aldığı mektupla duyuran Haksever, en son Yassıada’yla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Yaslıada” sözlerine karşılık “Neresi yaslı be canına okumuşsun” sözlerinin canlı yayında kazara duyulması ile gündeme gelmişti.

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NE OLMUŞTU?

Erdoğan’ın Yassıada ziyareti ve oradaki açıklamalarının ekrana geldiği anda, Erdoğan’ın “Yassıada demiyorum, yaslı ada diyorum” ifadelerinin ardından mikrofonunun açık kaldığının farkında olmayan Haksever’in “Neresi yaslı ada be. Canına okumuşsun” dediği duyuldu. Aksever’in ayrıca yayın akışına göre sunması gerektiği 14 bülteninde de yer almadığı görüldü.

‘SESİMİ KISTILAR’ İDDİASI

Haksever ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Sayın Cumhurbaşkanı’nın o sözlerini duyunca kendi kendime söylenirken ‘…okumuşsunuz’ dememe rağmen durum ses masasından fark edilince sesimi hemen kıstıklarında son bölüm, ‘okumuşsun’ diye yayına çıkmıştır” dedi: “Yassıada’daki düzenlemelerin, bence ‘Bu çok önemli mekanda olması gereken hüzün havasını’ yansıtmadığı kanaatine sahibim. Aslında tepkim projeyi hazırlayanlara yöneliktir. Yayın sırasında oluşan bu talihsizlikten ötürü tüm kamuoyundan özür diliyorum” demişti.

Haksever’in olay sonrası emekliliğini istediği ortaya çıkmıştı.